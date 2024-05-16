Топ-менеджеру «Порта Пермь» не удалось избежать уголовного суда

Одновременно с тем 17 июня Арбитражный суд Пермского края возобновит рассмотрение дела о банкротстве «Порта Пермь». С заявлением признать общество несостоятельным обратилась в арбитраж чешская Zanec Bon Repos spol.s.r.o, принадлежащая Чарльзу Алексею Батлеру. В 2023 году производство по делу было приостановлено до принятия судебного акта по результатам рассмотрения апелляционной жалобы по иску той же компании бывшего владельца активов «Порта Пермь» Батлера к «Порту Пермь» о возврате задолженности на 30 млн рублей по договорам займа. В марте Семнадцатый апелляционный арбитражный суд полностью отказал Zanec Bon Repos spol.s.r.o. в удовлетворении иска.