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Топ-менеджеру «Порта Пермь» не удалось избежать уголовного суда

Топ-менеджеру «Порта Пермь» не удалось избежать уголовного суда

16 мая 2024, 08:25
Фото: properm.ru
Бывший генеральный директор АО «Порт Пермь» пытался обжаловать в суде в Челябинске возврат уголовного дела на рассмотрение в первую инстанцию. Его обвиняют в растрате на миллиард.

Седьмой кассационный суд в Челябинске не стал рассматривать жалобы на решение Пермского краевого суда о возврате уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ООО «Порт Пермь» Марека Кинцла на рассмотрение в первую инстанцию. Данные об отказе опубликованы в картотеке суда 8 мая. Адвокат обвиняемого Александр Струков и представитель «Порта Пермь» Дмитрий Захаров направляли жалобы на возврат дела в первую инстанцию, но она была возвращена без рассмотрения.

Как пояснили журналисту Properm.ru в Дзержинском суде, материалы пока в первую инстанцию не поступили, причина отказа в рассмотрении пока не известна. Ожидается, что дело вернется в первую инстанцию на следующей неделе, тогда суд назначит дату рассмотрения дела.

Ранее, 12 марта, с формулировкой «отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном заседании. Местонахождение обвиняемого известно», рассмотрение дела было приостановлено. Но, как пояснил журналисту Properm.ru адвокат Струков, скрываться его доверитель не намерен, он на связи с судом и готов к участию в процессе.

В Дзержинский районный суд еще в феврале вернулось на рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО «Порт Пермь» Марека Кинцла. Он обвиняется в присвоении имущества компании на 1,04 млрд рублей. Ранее Кинцл заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признал вину.

Ранее суд вернул дело на переквалификацию преступления Кинцла по более тяжкому составу. Сам он признал вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, но судья решила, что обвинение следует ужесточить, указав, что действовал подсудимый в составе организованной группы. В январе Пермский краевой суд отменил постановление Дзержинского суда и вернул дело на рассмотрение в первую инстанцию.

Одновременно с тем 17 июня Арбитражный суд Пермского края возобновит рассмотрение дела о банкротстве «Порта Пермь». С заявлением признать общество несостоятельным обратилась в арбитраж чешская Zanec Bon Repos spol.s.r.o, принадлежащая Чарльзу Алексею Батлеру. В 2023 году производство по делу было приостановлено до принятия судебного акта по результатам рассмотрения апелляционной жалобы по иску той же компании бывшего владельца активов «Порта Пермь» Батлера к «Порту Пермь» о возврате задолженности на 30 млн рублей по договорам займа. В марте Семнадцатый апелляционный арбитражный суд полностью отказал Zanec Bon Repos spol.s.r.o. в удовлетворении иска.

Суд не смог рассмотреть дело о хищении имущества «Порта Пермь» на миллиард
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