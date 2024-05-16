Цены на бензин и дизельное топливо в Пермском крае перестали расти

Posted 16 мая, 09:16
Published 16 мая, 09:16
Modified Вчера, 02:09
Updated Вчера, 02:09
С 6 по 13 мая перестали увеличиваться цены на бензин и дизельное топливо. В среднем литр бензина на автозаправках стоит 55,35 рублей, сообщает Росстат. Интересно, что по данным на 6 мая цены еще росли, однако последнюю неделю они остановились, первыми обратили внимание в URA.ru.
«Средние потребительские цены на бензин автомобильный на 13 мая 2024 года в Пермском крае. Бензин марки АИ-92 — 51,01 рубль за литр, АИ-95 — 55,53 рублей, АИ-98 и выше — 70,09 рублей», — сказано в сообщении Росстата. Кроме того, стоит на месте и цена дизельного топлива — 65,60 рублей за литр.
Ранее Properm.ru обращали внимание, что цены на топливо росли семь недель подряд. По данным аналитиков, цены на бензин снизились в Магаданской области (наибольший спад, -0,2%) и еще в четырех субъектах РФ.