Цены на бензин и дизельное топливо в Пермском крае перестали расти

С 6 по 13 мая перестали увеличиваться цены на бензин и дизельное топливо. В среднем литр бензина на автозаправках стоит 55,35 рублей, сообщает Росстат. Интересно, что по данным на 6 мая цены еще росли, однако последнюю неделю они остановились, первыми обратили внимание в URA.ru.