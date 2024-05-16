properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Утром в ДТП под Чусовым погибли два человека

Утром в ДТП под Чусовым погибли два человека

16 мая 2024, 14:20
Фото: properm.ru
«Шевроле-Нива» опрокинулась в кювет дороги.
Сюжет
Дтп

Сегодня утром в ДТП в Чусовском округе погибли два человека. Еще один получил травмы, сообщают в краевом ГИБДД.

Около 10:30 на подъезде к паромной переправе в направлении д. Красная горка двигался автомобиль «Шевроле-Нива» под управлением 42-летнего мужчины. Водитель не учёл соответствующий скоростной режим и дорожные условия, говорят в ГИБДД, не справился с управлением и допустил съезд внедорожника в левый кювет с дальнейшим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля скончались на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Еще один пассажир с травмами госпитализирован.

По факту ДТП сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка. уточняются все обстоятельства произошедшего.

Читайте также:
Победителем краевого этапа «Мастера года» в Прикамье стал учитель из ЧусовогоВ Чусовом сегодня простились с погибшим мобилизованным сотрудником ЧМЗВласти пятый год не могут закончить мастер-план санно-бобслейной трассы в Чусовом
#Происшествия#Дтп#Чусовой
Подпишитесь
Пять мест для отдыха в Пермском крае: что следует посетить летом
Сегодня, 11:00
В центре Перми началась реконструкция Спасо-Преображенского кафедрального собора
Сегодня, 10:26
Пермяку не дали вылететь в Турцию из-за опечатки в паспорте
Сегодня, 11:32
Суд продлил арест четверым фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
Сегодня, 11:47
Цены на бензин и дизельное топливо в Пермском крае перестали расти
Сегодня, 09:16
Топ-менеджеру «Порта Пермь» не удалось избежать уголовного суда
Сегодня, 08:25
"