Утром в ДТП под Чусовым погибли два человека

Около 10:30 на подъезде к паромной переправе в направлении д. Красная горка двигался автомобиль «Шевроле-Нива» под управлением 42-летнего мужчины. Водитель не учёл соответствующий скоростной режим и дорожные условия, говорят в ГИБДД, не справился с управлением и допустил съезд внедорожника в левый кювет с дальнейшим опрокидыванием.