Утром в ДТП под Чусовым погибли два человека

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Сегодня утром в ДТП в Чусовском округе погибли два человека. Еще один получил травмы, сообщают в краевом ГИБДД.
Около 10:30 на подъезде к паромной переправе в направлении д. Красная горка двигался автомобиль «Шевроле-Нива» под управлением 42-летнего мужчины. Водитель не учёл соответствующий скоростной режим и дорожные условия, говорят в ГИБДД, не справился с управлением и допустил съезд внедорожника в левый кювет с дальнейшим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля скончались на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Еще один пассажир с травмами госпитализирован.
По факту ДТП сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка. уточняются все обстоятельства произошедшего.