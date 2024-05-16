В Новокузнецке водитель легковушки на скорости врезался в ограждение

В пресс-службе ГИБДД Новокузнецка сообщили VSE42.Ru, что за рулем автомобиля Mitsubishi Airtrek был 40-летний мужчина. Он ехал со стороны ул. Транспортной в сторону проспекта. По предварительным данным, водитель превысил скорость, потерял управление и врезался в ограждение.