В Новокузнецке водитель легковушки на скорости врезался в ограждение

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В Новокузнецке вчера, 15 мая, около 14:00, произошла авария на привокзальной площади в районе дома на проспекте Металлургов, 2. Водитель иномарки врезался в дорожное ограждение, затем участниками ДТП стали еще два автомобиля.
В пресс-службе ГИБДД Новокузнецка сообщили VSE42.Ru, что за рулем автомобиля Mitsubishi Airtrek был 40-летний мужчина. Он ехал со стороны ул. Транспортной в сторону проспекта. По предварительным данным, водитель превысил скорость, потерял управление и врезался в ограждение.
В Госавтоинспекции добавили, что мужчине потребовалась разовая медицинская помощь, он не пострадал серьезно.