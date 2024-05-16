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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

В Новокузнецке водитель легковушки на скорости врезался в ограждение

В Новокузнецке водитель легковушки на скорости врезался в ограждение

16 мая 2024, 12:07
Фото: Telegram-канал «ДТП Новокузнецка АвтоХак»
Гипотезы из соцсетей, что виновник ДТП был пьян или страдал эпилепсией, не подтвердились.
Сюжет
Дтп

В Новокузнецке вчера, 15 мая, около 14:00, произошла авария на привокзальной площади в районе дома на проспекте Металлургов, 2. Водитель иномарки врезался в дорожное ограждение, затем участниками ДТП стали еще два автомобиля.

В пресс-службе ГИБДД Новокузнецка сообщили VSE42.Ru, что за рулем автомобиля Mitsubishi Airtrek был 40-летний мужчина. Он ехал со стороны ул. Транспортной в сторону проспекта. По предварительным данным, водитель превысил скорость, потерял управление и врезался в ограждение.

В Госавтоинспекции добавили, что мужчине потребовалась разовая медицинская помощь, он не пострадал серьезно.

#Происшествия#Дтп
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