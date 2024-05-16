В открытии нового музея связи в Перми приняли участие губернатор и ветераны отрасли

По словам министра информационного развития и связи Пермского края Петра Шиловских, в этом году связью будут обеспечены еще 56 сел и деревень. Их выбрали сами жители в ходе голосования на портале «Госуслуги». Также в рамках госпрограммы «Развитие информационного общества» будут установлены семь базовых станций на трассах «Кунгур — Соликамск», «Барда — Куеда» и «Голдыри — Орда — Октябрьский». «Качественная связь в наше время является жизненной необходимостью: у жителей всегда должна быть возможность связаться с близкими, а главное вызвать экстренные службы 112 из любой точки края. И я могу смело сказать, что благодаря нацпроекту „Цифровая экономика“ мы сделали колоссальный рывок в Прикамье за последние три года. Связью теперь обеспечены более 96% краевых дорог и 99,7% наших жителей», — подчеркнул министр.