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В открытии нового музея связи в Перми приняли участие губернатор и ветераны отрасли

В открытии нового музея связи в Перми приняли участие губернатор и ветераны отрасли

16 мая 2024, 13:12
Фото: пресс-служба министерства информационного развития и связи Пермского края
В экспозиции музея — раритетные устройства связи и уникальные документы.

В Перми был торжественно открыт новый музей связи. Участниками его открытия стали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и ветеранами отрасли связи, сообщает пресс-служба регионального министерства информационного развития и связи.

Обновленная экспозиция дает подробное представление о развитии телеграфной и телефонной связи, становлении радиовещания и телевидения Прикамья. Музей расположился в новом здание пермского филиала компании «Ростелеком».

Часть экспонатов нового музея представили сами ветераны отрасли: радиолампы, телеграфную аппаратуру, а также книги, письма, документы, фотографии, грамоты и награды заслуженных связистов.

Особенность пермского музея — большое число действующего оборудования. Посетители могут сами отбить телеграмму, запустить телефонную станцию, попробовать себя в роли телефонистки рубежа 18 — 19 веков. Также посетители музея могут увидеть первые телефонные аппараты и познакомиться с принципами их работы. В числе экспонатов — телеграфы начала 20 века, первые автоматические телефонные станции и радиоприемники 1940-х годов, пейджеры и первые сотовые телефоны начала 1990-х годов, а также первые черно-белые и цветные телевизоры в СССР. В отдельной части музея находится аппаратура связи времён Великой Отечественной войны. Всего коллекция насчитывает более пяти тысяч экспонатов.

Посещение музея будет осуществляться по предварительной записи и регистрации. В честь открытия глава региона Дмитрий Махонин отбил телеграмму, которая и ознаменовала начало работы музея после реновации.

Глава Прикамья пообщался с ветеранами отрасли связи. Он поблагодарил специалистов за их труд на протяжении последних четырех десятилетий. «Благодаря вам жители Прикамья могут связываться друг с другом, получать информацию, следить за новостями и быть в курсе происходящего. Кроме того, это еще и наша безопасность, — отметил Дмитрий Махонин. — Связь — особая отрасль для Прикамья. Когда-то наш земляк Александр Попов придумал радио и заложил основы для развития коммуникаций. Сегодня мы продолжаем обеспечивать связью жителей самых небольших населенных пунктов. Улучшаем доступность связи и вдоль автодорог края. Планируем не сбавлять темп работы и в 2024 году».

По словам министра информационного развития и связи Пермского края Петра Шиловских, в этом году связью будут обеспечены еще 56 сел и деревень. Их выбрали сами жители в ходе голосования на портале «Госуслуги». Также в рамках госпрограммы «Развитие информационного общества» будут установлены семь базовых станций на трассах «Кунгур — Соликамск», «Барда — Куеда» и «Голдыри — Орда — Октябрьский». «Качественная связь в наше время является жизненной необходимостью: у жителей всегда должна быть возможность связаться с близкими, а главное вызвать экстренные службы 112 из любой точки края. И я могу смело сказать, что благодаря нацпроекту „Цифровая экономика“ мы сделали колоссальный рывок в Прикамье за последние три года. Связью теперь обеспечены более 96% краевых дорог и 99,7% наших жителей», — подчеркнул министр.

Первыми гостями музея, помимо губернатора и ветеранов отрасли, стали студенты Пермского радиотехнического колледжа имени А. С. Попова — единственного в регионе учебного заведения, которое готовит специалистов в области радиоэлектроники, связи, телекоммуникаций и вычислительной техники.

#Махонин#Экономика#Музей#Связь#Петр Шиловский
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