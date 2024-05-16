В Перми контролёры в транспорте прикрыли последнюю лазейку для безбилетников

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В Перми контролёры начали блокировать оплату проезда в общественном транспорте QR-кодами. Применяют данный метод, когда в трамвае или автобусе проходит проверка билетов, сообщает «КП-Пермь».
Раньше QR-коды в салоне позволяли безбилетникам быстро оплатить проезд при появлении контролеров. Проверяющие могли блокировать только валидаторы в салоне.
Сейчас контролеры получили возможность через специальное приложение временно отключать оплату по QR-кодам.
Контролёры работают в бригадах по два-три человека. Количество сотрудников часто меняется, но в среднем на линии работает более 50 человек. За год они выявили более 21 безбилетников и помогли задержать восемь преступников, находившихся во всероссийском розыске, отмечает издание.
UPD: В дептрансе Перми Properm.ru пояснили, что данная функция используется контролёрами с 2022 года.