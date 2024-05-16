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В Перми контролёры в транспорте прикрыли последнюю лазейку для безбилетников

В Перми контролёры в транспорте прикрыли последнюю лазейку для безбилетников

16 мая 2024, 04:44
Фото: properm.ru
Сейчас появилась возможность блокировать и оплату по QR-кодам.

В Перми контролёры начали блокировать оплату проезда в общественном транспорте QR-кодами. Применяют данный метод, когда в трамвае или автобусе проходит проверка билетов, сообщает «КП-Пермь».

Раньше QR-коды в салоне позволяли безбилетникам быстро оплатить проезд при появлении контролеров. Проверяющие могли блокировать только валидаторы в салоне.

Сейчас контролеры получили возможность через специальное приложение временно отключать оплату по QR-кодам.

Контролёры работают в бригадах по два-три человека. Количество сотрудников часто меняется, но в среднем на линии работает более 50 человек. За год они выявили более 21 безбилетников и помогли задержать восемь преступников, находившихся во всероссийском розыске, отмечает издание.

UPD: В дептрансе Перми Properm.ru пояснили, что данная функция используется контролёрами с 2022 года.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт#Безбилетники
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