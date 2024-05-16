В Перми контролёры в транспорте прикрыли последнюю лазейку для безбилетников

Контролёры работают в бригадах по два-три человека. Количество сотрудников часто меняется, но в среднем на линии работает более 50 человек. За год они выявили более 21 безбилетников и помогли задержать восемь преступников, находившихся во всероссийском розыске, отмечает издание.