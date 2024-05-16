В Перми почти за девять миллионов рублей отремонтируют бассейны СК «Олимпия»

Согласно техническому заданию, в большом бассейне подрядчику предстоит отремонтировать обходные дорожки, переливные и грязевые лотки, заменить герметику деформационных швов. В малом бассейне нужно также провести работы по ремонт обходных дорожек, переливных и грязевых лотков, заменить герметику деформационных швов, а также сделать замену облицовки чаши и ремонт чаши. В бассейне «Олимпик» исполнитель обязуется заменить межплиточную фугу на обходных дорожках.