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В Перми почти за 9 млн рублей отремонтируют бассейны СК «Олимпия»

В Перми почти за девять миллионов рублей отремонтируют бассейны СК «Олимпия»

16 мая 2024, 07:24
Фото: СК «Олимпия»

В Перми почти за 9 млн рублей отремонтируют бассейны СК «Олимпия»

Ремонт трех бассейнов спорткомплекса планируется завершить до 12 августа текущего года.

ООО «Спорткомплекс „Олимпия-Пермь“» объявило аукциона на право капитального ремонта своих бассейнов. Планируется провести работы в большом и малом бассейнах, а также бассейна «Олимпик». Начальная стоимость контракта составила 8 млн 868 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, в большом бассейне подрядчику предстоит отремонтировать обходные дорожки, переливные и грязевые лотки, заменить герметику деформационных швов. В малом бассейне нужно также провести работы по ремонт обходных дорожек, переливных и грязевых лотков, заменить герметику деформационных швов, а также сделать замену облицовки чаши и ремонт чаши. В бассейне «Олимпик» исполнитель обязуется заменить межплиточную фугу на обходных дорожках.

Выполнить работы планируется с 15 июля по 12 августа 2024 года. Гарантия качества на все составляющие результаты работ предоставляется на срок в 24 месяца со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

Заявку на участие в торгах можно подать до 23 мая. Победитель аукциона станет известен 24 мая.

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#Пермь#Госзакупки#Ремонт#Бассейны#Спорткомплекс#Олимпия-Пермь
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