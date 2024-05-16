В Перми почти за девять миллионов рублей отремонтируют бассейны СК «Олимпия»

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
ООО «Спорткомплекс „Олимпия-Пермь“» объявило аукциона на право капитального ремонта своих бассейнов. Планируется провести работы в большом и малом бассейнах, а также бассейна «Олимпик». Начальная стоимость контракта составила 8 млн 868 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, в большом бассейне подрядчику предстоит отремонтировать обходные дорожки, переливные и грязевые лотки, заменить герметику деформационных швов. В малом бассейне нужно также провести работы по ремонт обходных дорожек, переливных и грязевых лотков, заменить герметику деформационных швов, а также сделать замену облицовки чаши и ремонт чаши. В бассейне «Олимпик» исполнитель обязуется заменить межплиточную фугу на обходных дорожках.
Выполнить работы планируется с 15 июля по 12 августа 2024 года. Гарантия качества на все составляющие результаты работ предоставляется на срок в 24 месяца со дня подписания сторонами акта выполненных работ.
Заявку на участие в торгах можно подать до 23 мая. Победитель аукциона станет известен 24 мая.