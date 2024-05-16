В Перми убийцу и грабителя могут направить на принудительное лечение

Было допрошено свыше 15 свидетелей, произведены выемки, проверки показаний на месте, проведено более 20 различных судебных экспертиз. В отношении мужчины в ходе следствия была назначена и проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой установлено, что он страдает психическим расстройством, в связи с чем нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.