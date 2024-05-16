В Перми убийцу и грабителя могут направить на принудительное лечение

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
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Updated Сегодня, 15:42
В Перми в суд направлено уголовное дело для решения вопроса о применении принудительного лечения в отношении местного жителя, уличенного в совершении разбоя и убийства. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
12 сентября 2023 года пермяк, вооружившись двумя ножами, незаконно проник в квартиру потерпевшей, где нанес ей множественные удары ножом по телу и похитил деньги. Убийца был выявлен в ходе расследования.
Было допрошено свыше 15 свидетелей, произведены выемки, проверки показаний на месте, проведено более 20 различных судебных экспертиз. В отношении мужчины в ходе следствия была назначена и проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой установлено, что он страдает психическим расстройством, в связи с чем нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.
Сейчас расследование уголовного дела в отношении мужчины, уличенного в совершении общественно опасных деяний, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, убийство, сопряженное с разбоем) завершено.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.