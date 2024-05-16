В Перми вынесен приговор группе наркодиллеров-иностранцев

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
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Updated Сегодня, 16:22
Свердловский районный суд Перми вынесен обвинительный приговор в отношении десяти иностранных граждан. Они занимались наркоторговлей в Прикамье, сообщает краевая прокуратура.
В группе было строгое распределение обязанностей, согласно которым участники выполняли поручения по доставке и закладке наркотиков, оборудуя тайники с запрещенными веществами на территории Перми и Пермского края. Осужденные были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, их незаконная деятельность пресечена.
Из незаконного оборота изъят героин общей массой более 137 грамм, приготовленный для дальнейшего сбыта.
Все десять человек признаны виновными по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере).
Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил осужденных к лишению свободы на срок от 7 до 9 лет в колонии строгого режима, со штрафами от 20 до 40 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.