В центре Перми началась реконструкция Спасо-Преображенского кафедрального собора

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В Перми началась реконструкция Спасо-Преображенского кафедрального собора. 15 мая в выездном совещании, посвященном реализации строительных работ, приняли участие Глава Пермской митрополии, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Об этом сообщается на официальном сайте пермской митрополии.
На выезде также присутствовали секретарь Пермской епархии протоиерей Андрей Литовка, и. о. руководителя Правительства Прикамья Александр Смертин, депутат краевого Заксобрания, советник губернатора региона по вопросам строительства Павел Черепанов, директор департамента национальных и религиозных отношений Правительства Пермского края Анастасия Субботина.
Темой мероприятия было обсуждение подготовки защиты проекта ремонтно-восстановительных работ в здании кафедрального собора. Напомним, что в конце прошлого года строение освободила Пермская художественная галерея, в новом помещении она откроется не раньше сентября текущего года