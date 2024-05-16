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В Ильинском округе простятся с погибшим на СВО сотрудником полиции

Власти Ильинского округа рассказали о погибшем на СВО полицейском

16 мая 2024, 08:35
Фото: пресс-служба администрации Ильинского городского округа

В Ильинском округе простятся с погибшим на СВО сотрудником полиции

Мужчина погиб в декабре.

Во время СВО погиб уроженец поселка Ерема Ильинского городского округа, 50-летний Олег Чиртулов. В 1990 году он закончил 10 классов Ивановской средней школы, с 1991 по 1993 годы проходил службу в армии. Мужчина работал в ОМВД Ильинского района.

В ноябре прошлого года Олег Чиртулов заключил контракт на военную службу. 5 декабря он погиб на СВО. В пресс-службе администрации Ильинского городского округа выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Чиновники сообщают, что церемония прощания с участником СВО состоится завтра, 17 мая, в 11:00 в поселке Ерема.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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