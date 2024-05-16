Власти Ильинского округа рассказали о погибшем на СВО полицейском

Во время СВО погиб уроженец поселка Ерема Ильинского городского округа, 50-летний Олег Чиртулов. В 1990 году он закончил 10 классов Ивановской средней школы, с 1991 по 1993 годы проходил службу в армии. Мужчина работал в ОМВД Ильинского района.