Власти Ильинского округа рассказали о погибшем на СВО полицейском

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:37
Во время СВО погиб уроженец поселка Ерема Ильинского городского округа, 50-летний Олег Чиртулов. В 1990 году он закончил 10 классов Ивановской средней школы, с 1991 по 1993 годы проходил службу в армии. Мужчина работал в ОМВД Ильинского района.
В ноябре прошлого года Олег Чиртулов заключил контракт на военную службу. 5 декабря он погиб на СВО. В пресс-службе администрации Ильинского городского округа выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.
Чиновники сообщают, что церемония прощания с участником СВО состоится завтра, 17 мая, в 11:00 в поселке Ерема.