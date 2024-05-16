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Власти Прикамья объяснили появление больших ангаров на дороге Пермь — Усть-Качка

Власти Прикамья объяснили появление больших ангаров на дороге Пермь — Усть-Качка

16 мая 2024, 05:14
Фото: 1MI
Строения находятся на ул. 1-я Индустриальная, 2,4 и 6.

Минэкономразвития и агентство инвестиционного развития Пермского края объяснили появление больших ангаров на автодороге Пермь — Усть-Качка. Дело в том, что рядом с Индустриальном парком «Култаево» планируется возвести логистический центр. Об этом сообщило издание 59.RU.

Строения были замечены по дороге из центра Перми в сторону Култаево неподалеку от аэропорта «Большое Савино», однако никаких опознавательных знаков рядом не было. Как указывает издание, ангары расположены на ул. 1-я Индустриальная, 2,4 и 6. Строить центр было решено ООО «БауИнвестГрупп».

На территории будет размещен помещение для сортировки и хранения заказов Ozon. Общая площадь логистического центра составит более 90 тыс. кв. м. Ранее сообщалось, что первая очередь будет запущена в сентябре 2024 года, а вторая — в марте 2024 года.

Кроме этого, ранее в Минэке рассказали, что центр будет построен до 2025 года. Согласно данным паспорта объекта, срок завершения стройки — третий квартал 2025 года. Сообщается, что в будущем логистическом центре Ozon могут устроиться около 6. тыс. человек.

По данным сервиса Rusprofile, основным видом деятельности ООО «БауИнвестГрупп» является производство строительных металлических конструкций и изделий, также компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Общество было зарегистрировано 27 августа 2012 года, генеральным директором с августа 2017 года является Андрей Сбоев. Выручка организации за 2023 год составила 623 млн рублей, чистая прибыль — 161 млн рублей.

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#Минэкономразвития#Логистический центр#Агентство инвестиционного развития#Индустриальный парк «Култаево»#ООО «БауИнвестГрупп»#Строительство нежилых зданий
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