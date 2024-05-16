Власти Прикамья объяснили появление больших ангаров на дороге Пермь — Усть-Качка

Кроме этого, ранее в Минэке рассказали, что центр будет построен до 2025 года. Согласно данным паспорта объекта, срок завершения стройки — третий квартал 2025 года. Сообщается, что в будущем логистическом центре Ozon могут устроиться около 6. тыс. человек.