Высокая активность клещей в Прикамье сохранится ещё шесть недель

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Updated Сегодня, 02:52
Высокая активность клещей сохранится в Пермском крае как минимум ещё шесть недель. Об этом сообщил Роспотребнадзор «Вестям».
Напомним, что с начала клещевого сезона в текущем году пострадали более 4 тыс. человек. Как указывают эксперты, погода не повлияла на активность клещей — они любят влажную и прохладную погоду.
На этой неделе в краевой столице начался первый этап акарицидной обработки. Её проведут на экологических тропах, комплексных местах отдыха и площадках для дрессировки собак.