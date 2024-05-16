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Высокая активность клещей в Прикамье сохранится ещё шесть недель

Высокая активность клещей в Прикамье сохранится ещё шесть недель

16 мая 2024, 02:52
Фото: 1MI
На этой неделе в Перми начался первый этап противоклещевой обработки.

Высокая активность клещей сохранится в Пермском крае как минимум ещё шесть недель. Об этом сообщил Роспотребнадзор «Вестям».

Напомним, что с начала клещевого сезона в текущем году пострадали более 4 тыс. человек. Как указывают эксперты, погода не повлияла на активность клещей — они любят влажную и прохладную погоду.

На этой неделе в краевой столице начался первый этап акарицидной обработки. Её проведут на экологических тропах, комплексных местах отдыха и площадках для дрессировки собак.

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#Пермь#Клещи#Роспотребнадзор#Прикамье#Противоклещевая обработка#Клещевой сезон#Активность клещей#Акарицидная обработка
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