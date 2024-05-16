За первый час были раскуплены 90% билетов на Дягилевский фестиваль-2024

Дягилевский фестиваль в 2024 году пройдёт с 20 по 29 июня. Главными событиями фестиваля станут три оперные премьеры: впервые в России будет исполнена опера Паскаля Дюсапена Passion («Страсть», 16+), признанная музыкальной критикой одним из стилеобразующих сочинений XXI века. «Цикл Стравинского», открытый в прошлом году «Персефоной», продолжит постановка оперы «Похождения повесы» (16+). Еще одним музыкальным событием фестиваля станет новая режиссерская версия «Волшебной флейты» (16+) Моцарта. Также в программе симфонические и камерные концерты, драматические спектакли и междисциплинарные перформансы.