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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 15:03

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На Дягилевский фестиваль в Перми практически раскупили билеты.

За первый час были раскуплены 90% билетов на Дягилевский фестиваль-2024

16 мая 2024, 14:56
Фото: Марина Дмитриева

На Дягилевский фестиваль в Перми практически раскупили билеты.

Больше половины зрителей события приедут из других регионов России.

Сегодня Дягилевский фестиваль-2024 открыл продажу билетов на события основной программы. 90% билетов было продано за первый час продаж, сообщают организаторы события.

По данным генерального билетного партнера фестиваля Яндекс Афиши, более половины всех купивших билеты — жители разных регионов России.

Более трети зрителей, купивших билеты на Дягилевский фестиваль — жители Перми и Пермского края, 26% гостей приезжают на фестиваль из Москвы, 8% — из Санкт-Петербурга, еще 27% приходится на другие регионы, включая Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск и других.

Дягилевский фестиваль в 2024 году пройдёт с 20 по 29 июня. Главными событиями фестиваля станут три оперные премьеры: впервые в России будет исполнена опера Паскаля Дюсапена Passion («Страсть», 16+), признанная музыкальной критикой одним из стилеобразующих сочинений XXI века. «Цикл Стравинского», открытый в прошлом году «Персефоной», продолжит постановка оперы «Похождения повесы» (16+). Еще одним музыкальным событием фестиваля станет новая режиссерская версия «Волшебной флейты» (16+) Моцарта. Также в программе симфонические и камерные концерты, драматические спектакли и междисциплинарные перформансы.

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