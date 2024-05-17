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Published Сегодня, 05:32

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Updated Сегодня, 05:34

В Прикамье растет предлагаемая зарплата: где готовы платить больше всего

Аналитики сообщили, где в Прикамье больше всего выросла предлагаемая зарплата

17 мая 2024, 05:32
Фото: unsplash.com

В Прикамье растет предлагаемая зарплата: где готовы платить больше всего

Динамика в некоторых сферах поражает.

Стало известно, в каких профессиональных сферах работодатели Пермского края стали предлагать значительно большую зарплату, чем год назад.

Специалисты онлайн-платформы рекрутинга hh.ru выяснили, что на первом месте по росту средних предлагаемых зарплат находится область высшего и среднего менеджмента — в апреле они могли рассчитывать на зарплату 95,9 тыс. рублей, что на 58% больше, чем в апреле 2023 года.

Фото: unsplash.com

И еще немного профессиональных сфер, где заметнее всего выросли зарплаты, в Пермском крае:

  1. «Наука и образование» (+56%, 42,1 тыс. рублей)
  2. «Строительство, недвижимость» (+46%, 74,2 тыс. рублей)
  3. «Автомобильный бизнес» (+42,1%, 75,5 тыс. рублей)
  4. «Транспорт, логистика, перевозки» (+41,6%, 74,5 тыс. рублей).
Фото: ideogram.ai

А в списке наибольших предлагаемых зарплат в регионе по итогам апреля на первом месте находится сфера «Стратегия, инвестиции, консалтинг». В этой области предлагают в среднем 91,8 тыс. рублей, сообщает пресс-служба hh.ru Урал.

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