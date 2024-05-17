Аналитики сообщили, где в Прикамье больше всего выросла предлагаемая зарплата

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Стало известно, в каких профессиональных сферах работодатели Пермского края стали предлагать значительно большую зарплату, чем год назад.
Специалисты онлайн-платформы рекрутинга hh.ru выяснили, что на первом месте по росту средних предлагаемых зарплат находится область высшего и среднего менеджмента — в апреле они могли рассчитывать на зарплату 95,9 тыс. рублей, что на 58% больше, чем в апреле 2023 года.
И еще немного профессиональных сфер, где заметнее всего выросли зарплаты, в Пермском крае:
А в списке наибольших предлагаемых зарплат в регионе по итогам апреля на первом месте находится сфера «Стратегия, инвестиции, консалтинг». В этой области предлагают в среднем 91,8 тыс. рублей, сообщает пресс-служба hh.ru Урал.