Аналитики сообщили, где в Прикамье больше всего выросла предлагаемая зарплата

Специалисты онлайн-платформы рекрутинга hh.ru выяснили, что на первом месте по росту средних предлагаемых зарплат находится область высшего и среднего менеджмента — в апреле они могли рассчитывать на зарплату 95,9 тыс. рублей, что на 58% больше, чем в апреле 2023 года.