Анастасия Крутень представила новых главврачей двух больниц Прикамья

«Хочу отметить, что оба специалиста — выпускники проекта по формированию управленческого кадрового резерва здравоохранения Прикамья. Они победители первого выпуска. За плечами обоих профессиональный опыт и стремление к решению лечебно-диагностических и хозяйственных задач учреждений, — написала министр. — Им будет непросто, потребуется поддержка коллективов и доверие. Я желаю им твердости, терпения и профессионализма на новом поприще».