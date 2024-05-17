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Анастасия Крутень представила новых главврачей двух больниц Прикамья

Анастасия Крутень представила новых главврачей двух больниц Прикамья

17 мая 2024, 12:43
Фото: телеграм-канал Анастасии Крутень
Министр отметила, что на новых местах руководителям придется непросто.

Главным врачом больницы Архангела Михаила и всех небесных сил (ранее «Городская больница № 6», Пермь) назначен Антон Коровин. Октябрьскую центральную районную больницу возглавил Александр Бородкин. Сегодня они были представлены коллективам медучреждений. Об этом в своём Telegram-канале сообщила министр здравоохранения Анастасия Крутень.

«Хочу отметить, что оба специалиста — выпускники проекта по формированию управленческого кадрового резерва здравоохранения Прикамья. Они победители первого выпуска. За плечами обоих профессиональный опыт и стремление к решению лечебно-диагностических и хозяйственных задач учреждений, — написала министр. — Им будет непросто, потребуется поддержка коллективов и доверие. Я желаю им твердости, терпения и профессионализма на новом поприще».

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#Общество#Медицина#Назначение
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