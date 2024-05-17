Анастасия Крутень представила новых главврачей двух больниц Прикамья

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Главным врачом больницы Архангела Михаила и всех небесных сил (ранее «Городская больница № 6», Пермь) назначен Антон Коровин. Октябрьскую центральную районную больницу возглавил Александр Бородкин. Сегодня они были представлены коллективам медучреждений. Об этом в своём Telegram-канале сообщила министр здравоохранения Анастасия Крутень.
«Хочу отметить, что оба специалиста — выпускники проекта по формированию управленческого кадрового резерва здравоохранения Прикамья. Они победители первого выпуска. За плечами обоих профессиональный опыт и стремление к решению лечебно-диагностических и хозяйственных задач учреждений, — написала министр. — Им будет непросто, потребуется поддержка коллективов и доверие. Я желаю им твердости, терпения и профессионализма на новом поприще».