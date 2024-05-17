Директора «Водоканала» из Кунгура отправили в СИЗО. Узнали, в чем его обвиняют

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
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Сегодня, 17 мая, судья Кунгурского городского суда Светлана Карташова удовлетворила ходатайство следствия СКР и отправила директора муниципального предприятия «Водоканал» Андрея Богомолова под домашний арест сроком на два месяца — до 15 июля. Следствие ходатайствовала об аресте в СИЗО.
Богомолова задержали 15 мая, в этот день в конторе «Водоканала» сотрудники экономической безопасности полиции, УФСБ и СУ СКР по Пермскому краю проводили оперативно-розыскные мероприятия, опрашивались сотрудники, изымались документы. В тот же день вечером следствие предъявило директору «Водоканала» обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Из официальной информации СУ СКР известно, что уголовное возбудили уголовное дело по факту хищения из бюджета КГУП «Водоканал» более 2 млн рублей. По информации журналиста Properm.ru от осведомленных источников с следственных органах, силовикам стало известно, что Богомолов заключал фиктивные контракты с подрядчиками на строительство водопроводных сетей. Директор КГУП от своего имени подписывал договоры на ремонты сетей со сторонними организациями, они получали за это деньги, которые впоследствии обналичивались. В реальности ремонтные работы проводились сотрудниками водоканала, а не частными подрядчиками, эта информация стала известна следствию из оперативных материалов УФСБ. Средства от муниципальных контрактов Богомолов присваивал.
Богомолов возглавил «Водоканал» в 2020 году, предприятие уже тогда находилось в тяжелом финансовом состоянии. Городские сети водоснабжения и водоотведения Кунгура были и до сегодняшнего дня остаются в изношенном состоянии, несмотря на то, что много лет действовала инвестпрограмма «Реконструкция системы водоснабжения города Кунгура на 2007–2018 годы». В 2021 году городские власти направляли из дефицитного бюджета 1 млн рублей субсидии для решения экстренных вопросов на городских сетях. Городское коммунальное предприятие начало заключать договоры на ремонт сетей, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022–2023 годах предприятие направило на ремонт сетей и коллекторов не менее 8 млн рублей.
В 2024 году прокуратура Кунгура выиграла судебный иск к муниципальному «Водоканалу». Надзорный орган обязал муниципалитет организовать на улице Бочкарева систему водоотведения, поскольку при исправных домовых канализационных сетях стоки уходили из трубы в землю. В 2021 году прокуратура также выходила с исками о ремонте водопроводных сетей после того, как в январе и феврале в городе десятки домов из-за аварий оставались без водоснабжения.
В 2018 году главой Кунгура был избран бывший директор МУП «Водоканал» Кунгура Сергей Гордеев. На его пост пришел Дмитрий Арендацкий, но уже в 2020 году его сменил бывший заместитель начальника по административно-хозяйственной и финансовой деятельности управления образования Кунгурского района Андрей Богомолов. До муниципальной службы он руководил городским отделом Госавтоинспекции, после чего занимал пост заместителя начальника. В 2021 году он заявлялся на выборы главы Кунгура, но во второй тур не вышел.