Директора «Водоканала» из Кунгура отправили в СИЗО. Узнали, в чем его обвиняют

Богомолов возглавил «Водоканал» в 2020 году, предприятие уже тогда находилось в тяжелом финансовом состоянии. Городские сети водоснабжения и водоотведения Кунгура были и до сегодняшнего дня остаются в изношенном состоянии, несмотря на то, что много лет действовала инвестпрограмма «Реконструкция системы водоснабжения города Кунгура на 2007–2018 годы». В 2021 году городские власти направляли из дефицитного бюджета 1 млн рублей субсидии для решения экстренных вопросов на городских сетях. Городское коммунальное предприятие начало заключать договоры на ремонт сетей, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022–2023 годах предприятие направило на ремонт сетей и коллекторов не менее 8 млн рублей.