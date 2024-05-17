Дмитрий Махонин: «Стратегия СЭР определяет ключевые направления развития региона»

В своем докладе Дмитрий Махонин подчеркнул, что стратегической целью социально-экономического развития Прикамья является повышение качества жизни населения. При реализации документа ставится задача позиционирования региона как экологически и социально благополучного региона, комфортного для жизни и интересного с точки зрения туризма, а также места, где созданы условия для успешного ведения бизнеса, приложения труда и самореализации. Кроме того, региона должен оставаться территорией с высоким промышленным потенциалом, развитыми креативным и инновационным секторами экономики.