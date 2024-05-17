Дмитрий Махонин: «Стратегия СЭР определяет ключевые направления развития региона»

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Published Сегодня, 13:54
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Сегодня, 17 мая, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил депутатам Заксобрания проект Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2035 года (Стратегия СЭР). Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.
Глава региона рассказал об основных положениях главного стратегического документа региона, целях и намеченных задачах, а также ответил на вопросы депутатов. Разработчиком проекта Стратегии СЭР выступило правительство края в тесном сотрудничестве с представителями органов власти, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций.
В своем докладе Дмитрий Махонин подчеркнул, что стратегической целью социально-экономического развития Прикамья является повышение качества жизни населения. При реализации документа ставится задача позиционирования региона как экологически и социально благополучного региона, комфортного для жизни и интересного с точки зрения туризма, а также места, где созданы условия для успешного ведения бизнеса, приложения труда и самореализации. Кроме того, региона должен оставаться территорией с высоким промышленным потенциалом, развитыми креативным и инновационным секторами экономики.
Планируется достижение стратегических целей через концентрацию ресурсов по шести приоритетным направлениям: диверсификация базовых секторов экономики, креативная экономика, зеленая экономика, туризм и индустрия гостеприимства, человеческий капитал, пространственное развитие.
Планируется, что наибольший вклад в развитие региона внесут традиционные секторы — обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых. При этом будут развиваться и сферы информационных технологий, строительства, операций с недвижимым имуществом, научной деятельности, цифровая экономика, сфера услуг.
Реализация Стратегии позволит к 2035 году усилить рост экономики региона и повысить инвестиционную активность. Так, определены среднегодовые темпы роста по следующим показателям: ВРП по целевому сценарию — 103,6%, индекс производительности труда — 101,7%, инвестиции — 106,5%.
На ближайшем пленарном заседании Заксобрания, которое состоится 23 мая, депутаты рассмотрят проект Стратегии в первом чтении. Планируется, что второе чтение законопроекта состоится в июне этого года. После одобрения документа краевым парламентом, следующим этапом работы по Стратегии СЭР станет формирование конкретного плана мероприятий по ее реализации, который позволит связать стратегический документ с конкретными шагами по развитию региона. Работа по согласованию и утверждению плана мероприятий должна завершиться до конца 2024 года.