Два города и один поселок Пермского края временно останутся без телевидения и радио

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В трех населенных пунктах Пермского края на следующей неделе будут временно отключены средства телерадиовещания, предупреждают в краевой радиотелевизионном передающем центре (РТПЦ).
В Березниках во вторник, 21 мая, с 9:00 до 18:00, пройдут отключения цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, радиопрограмм «Вести ФМ», «Маяк», «Радио России», «Навигатор-Дорожное радио», «Звезда ФМ», аналоговых телепрограмм «Суббота», «Солнце», «Ю-ТВ».
В поселке Северный Коммунар (Сивинский район) 22 мая с 11:00 до 17:00 отключат цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2. В этот же день, но с 9:00 до 18:00, и в Соликамске, временно прекратят работу цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2.