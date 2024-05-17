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В Прикамье в трех населенных пунктах на время отключат радио и телевидение

Два города и один поселок Пермского края временно останутся без телевидения и радио

17 мая 2024, 02:53
Фото: ideogram.ai

В Прикамье в трех населенных пунктах на время отключат радио и телевидение

С неудобствами придется столкнуться 21–22 мая.

В трех населенных пунктах Пермского края на следующей неделе будут временно отключены средства телерадиовещания, предупреждают в краевой радиотелевизионном передающем центре (РТПЦ).

В Березниках во вторник, 21 мая, с 9:00 до 18:00, пройдут отключения цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, радиопрограмм «Вести ФМ», «Маяк», «Радио России», «Навигатор-Дорожное радио», «Звезда ФМ», аналоговых телепрограмм «Суббота», «Солнце», «Ю-ТВ».

В поселке Северный Коммунар (Сивинский район) 22 мая с 11:00 до 17:00 отключат цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2. В этот же день, но с 9:00 до 18:00, и в Соликамске, временно прекратят работу цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2.

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#Общество#Пермь#Телевизор#Цифровое телевидение#Телевидение
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