Два города и один поселок Пермского края временно останутся без телевидения и радио

В поселке Северный Коммунар (Сивинский район) 22 мая с 11:00 до 17:00 отключат цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2. В этот же день, но с 9:00 до 18:00, и в Соликамске, временно прекратят работу цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2.