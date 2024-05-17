Из Прикамья отправили 330 тонн семян льна в Польшу и Германию

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
С начала 2024 из Пермского края отправили 330 тонн семян льна в Польшу и Германию. За аналогичный период прошлого года в эти страны было вывезено 66 тонн. Информацию об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Надзорное ведомство отмечает, что сотрудниками управления был проведен карантинный фитосанитарный досмотр и отбор проб данной подкарантинной продукции. По результатам лабораторной проверки карантинных вредных организмов в вывозимой продукции не обнаружено.