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Из Прикамья отправили 330 тонн семян льна в Польшу и Германию

Из Прикамья отправили 330 тонн семян льна в Польшу и Германию

17 мая 2024, 05:16
Фото: Изображение Midjourney
За такой же отчетный период прошлого года в эти же страны вывезено 66 тонн семян льна.

С начала 2024 из Пермского края отправили 330 тонн семян льна в Польшу и Германию. За аналогичный период прошлого года в эти страны было вывезено 66 тонн. Информацию об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Надзорное ведомство отмечает, что сотрудниками управления был проведен карантинный фитосанитарный досмотр и отбор проб данной подкарантинной продукции. По результатам лабораторной проверки карантинных вредных организмов в вывозимой продукции не обнаружено.

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#Россельхознадзор#Продукция#Семена
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