Из-за аномальных холодов в России гибнет урожай яблок. А как дела в Перми?

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Май 2024 года пермские метеорологи назвали самым холодным за 15 лет. Из-за аномальных морозов в Липецкой области в начале мая погиб урожай яблок. Доцент кафедры Садоводства и перерабатывающих технологий Пермского ГАТУ Артём Канунников рассказал корреспонденту Properm.ru, не погубили ли холода фрукты в Прикамье.
— Какой урожай яблок будет в 2024 году?
— У яблони, как у многолетнего растения, урожай начинает формироваться в предыдущий год. Это значит, что плодовые почки сформировались в 2023 году. Если в прошлом году плодовые почки сформировались, то в этом году будет цветение и, соответственно, плодоношение.
Для того, чтобы плодовые почки заложились, нужны благоприятные условия. Это хорошая погода и отсутствие перегрузки урожая. Если такие почки есть, то их можно обнаружить при цветении невооруженным глазом. Таким образом, в случае появления большого количества таких маленьких бутончиков на дереве, можно ждать хорошего урожая. Опять-таки, если дерево не было перегружено плодами в прошлом году.
— Как повлияли прошедшие заморозки на яблони?
— Никак не повлияли. При закрытых бутонах почки выдерживают до -2°. Поскольку заморозок был преимущественно в почве, а воздухе было намного теплее, то на плодоношение это не отразится. Если заморозки прошли до цветения, то гибели цветков они не вызвали. Гибель бутона можно обнаружить по его черному цвету.
— Когда начинается цветение плодовых почек?
— Начинается с 23 мая и длится примерно пять дней. В связи с холодами в мае этот период может незначительно сдвинуться. Если в период цветения заморозков не будет, то яблоня принесет плоды.
Если садовод хочет убедиться, что с почками все в порядке, он может внимательно посмотреть на раскрытые цветки. Так, если центральная часть цветка имеет типичную окраску светло-зеленого цвета, то урожай в этом году обещается хорошим. Важно обратить внимание, что дереву необходимо обеспечить должный уход, несмотря на то, были заморозки или нет. В уходу относится подкормка, лечение, а также подрезка деревьев.
Ранее сообщалось, что из-за аномальных морозов в Липецкой области в начале мая погиб урожай яблок. Температура в регионе упала до — 5°- у большинства фруктовых деревьев были уничтожены почки. Инеем покрылись и цветения яблонь. Это значит, что деревья в этом году не принесут плодов.
По этой причине основной поставщик сырья для известных производителей сока и детского питания от производителей «Любимый», J7, «Фруктовый сад», «Я» лишился своего урожая. По прогнозам аналитиков, эта продукция может подорожать до 30%.