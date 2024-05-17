Из-за аномальных холодов в России гибнет урожай яблок. А как дела в Перми?

Если садовод хочет убедиться, что с почками все в порядке, он может внимательно посмотреть на раскрытые цветки. Так, если центральная часть цветка имеет типичную окраску светло-зеленого цвета, то урожай в этом году обещается хорошим. Важно обратить внимание, что дереву необходимо обеспечить должный уход, несмотря на то, были заморозки или нет. В уходу относится подкормка, лечение, а также подрезка деревьев.