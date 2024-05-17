Комитет Госдумы отказался давать отсрочку по мобилизации для отцов троих детей

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей. Документ был зарегистрирован в парламенте еще 28 сентября 2022 года.
Сейчас по закону право на отсрочку от мобилизации имеют только отцы четырех и более детей, а также те, кто имеет определенные ограничения по состоянию здоровья, обращает внимание «КоммерсантЪ». В заключении комитета по обороне говорится, что установление конкретных параметров призыва граждан на военную службу в первую очередь зависит от военно-политической обстановки.
Кроме того, комитет считает, что расширение перечня отсрочек от мобилизации отрицательно отразится на комплектовании Вооруженных Сил РФ «в случае возникновения угроз военной безопасности». В Госдуме также напоминают, что действующие правила отсрочки от мобилизации не гарантируют полного освобождения от военной службы.
Частичная мобилизация была объявлена в связи с проведением СВО на Украине. Она началась 21 сентября 2022 года по указу президента России Владимира Путина. 31 октября того же года глава государства объявил о ее завершении, но отдельный официальный документ не был издан. В Минобороны РФ отчитывались, что для подготовки к СВО и участия в ней было призвано более 300 тыс. человек.