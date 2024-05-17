Комитет Госдумы отказался давать отсрочку по мобилизации для отцов троих детей

Частичная мобилизация была объявлена в связи с проведением СВО на Украине. Она началась 21 сентября 2022 года по указу президента России Владимира Путина. 31 октября того же года глава государства объявил о ее завершении, но отдельный официальный документ не был издан. В Минобороны РФ отчитывались, что для подготовки к СВО и участия в ней было призвано более 300 тыс. человек.