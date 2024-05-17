Краевой избирком передал в Заксобрание предложения по участию иноагентов в выборах

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Президент РФ Владимир Путин 15 мая подписал закон о внесении изменений в избирательное законодательство, запрещающий участие иноагентов в выборах. Вслед за этим избирательная комиссия Пермского края внесла на рассмотрение Заксобрания Прикамья ряд поправок, которые приведут нормы регионального избирательного законодательства в соответствие с федеральным, сообщила пресс-служба избиркома.
В России вводится запрет для иноагентов участвовать в выборах всех уровней. Они не смогут быть ни кандидатами, ни наблюдателями, ни уполномоченными представителями, ни доверенными лицами кандидатов. Участие в выборах станет возможным только если кандидат лишится статуса иностранного агента.
Законопроект нивелирует возможность злоупотребления избирательным законодательством в части обналичивания средств через избирательные фонды кандидатов. Для этого поправками вводятся предельные размеры расходования средств, которое может осуществляться до регистрации кандидатов и списков кандидатов, на уровне 30% от предельного размера избирательного фонда.
Также предлагается ввести новую норму, уточняющую правила публикации результатов опросов общественного мнения. Так, в случае проведения выборов в различных часовых поясах, не будет необходимости ждать закрытия всех участков, а можно публиковать результаты после наступления времени завершения голосования в соответствующем округе.
«В сентябре этого года в единый день голосования в Прикамье пройдёт 26 муниципальных кампаний, а также довыборы депутата Законодательного Собрания Пермского края. Поэтому мы оперативно разработали и внесли поправки в избирательное законодательство региона, чтобы к старту выборов они вступили в силу», — отметил Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края.