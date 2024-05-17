Краевой избирком передал в Заксобрание предложения по участию иноагентов в выборах

В России вводится запрет для иноагентов участвовать в выборах всех уровней. Они не смогут быть ни кандидатами, ни наблюдателями, ни уполномоченными представителями, ни доверенными лицами кандидатов. Участие в выборах станет возможным только если кандидат лишится статуса иностранного агента.