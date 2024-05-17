«Министерство неджентльменских дел» как самый русский фильм Гая Ричи

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 07:26
С 13 мая в кино и на стриминге наконец можно увидеть новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел». Этот крутой экшен о британских диверсантах Второй мировой войны неожиданно оказался самым русским по духу. Как так вышло, и почему в России обожают Гая Ричи, рассказывает Григорий Ноговицын.
Гай Ричи — русский народный режиссер. Ведь в России его любят как нигде. Последние картины режиссера собирают больше всего именно в российском прокате. Как и Квентину Тарантино, Гаю Ричи давно пора давать звание заслуженного деятеля культуры РФ. Любим мы этих творческих отморозков, и всё тут.
Дошло до того, что последний фильм Ричи «Министерство неджентльменских дел» (18+) даже спонсировал «Кинопоиск». И как раз эта картина, 13 мая вышедшая в смешанный кинотеатральный и стриминговый прокат, и позволяет немного понять, что такого русского в английском аристократе с манерами гопника Гае Ричи.
Хотя, казалось бы, «Министерство…» — самый типичный голливудский фильм о Второй мировой, сделанный в их почтенном жанре «бравые парни на задании в тылу врага». К тому же еще и основанный на реальных событиях — операции «Почтмейстер», которою провела британская разведка в Западной Африке в 1942 году, чтобы сорвать снабжение немецких субмарин, безнаказанно ураганивших союзников в Атлантике.
Разбираться с единственной посудиной и парой буксиров, что обеспечивают всем необходимым подводных асов Дёница, в кино будет группа отморозков и отщепенцев, которые могут сделать это темное дельце втихаря. Ведь фрицы, заразы, разместили базу снабжения на нейтральной территории — испанском островке Фернандо-По, и там шалить официальным войскам нельзя, ведь это скандал и вступление Испании в войну. А если диверсанты попадутся, то можно сделать вид, что Британия не при делах.
Выпущенный под миссию из каталажки майор Гас Марч-Филлипс (Генри Кавилл с великолепной бородой) набирает отряд, состав которого из-за строгого распределения по специальностям подозрительно напоминает юнитов в играх серии Commandos: гениальный мореход (Хиро Файнс-Тиффин), водолаз-пироман (Генри Голдинг), огромный шведский лучник-берсеркер (Алан Ричсон) и ловкий шпион (Алекс Петтифер). Для освобождения последнего из застенка гестапо квартет заглавных героев по пути на основное задание красиво, задорно и при этом немного вальяжно разнесет в щепки целую базу нацистов… А пока диверсанты-нелегалы гасят фрицев и, всё время перешучиваясь, плывут на место назначения в африканский порт.
В этом самом порту британские шпионы — местный контрабандист Херон (Бабс Олусанмокун) и засланная из центра певичка-снайпер Марджори (Эйса Гонсалес) — пытаются узнать, нужно ли вообще топить корабли снабжения. А когда понимают, что нужно, организуют операцию прикрытия, чтобы отвлечь от диверсии весь гарнизон в целом и местного главного нациста Хайнриха Люра (Тиль Швайгер с харей коменданта лагеря смерти). Для отвлечения используется шумная вечеринка с алкоголем, проститутками, дурацкими костюмами, джазом и героиней Эйса Гонсалес, умудряющейся за вечер сменить одно откровенное платье на другое, еще более откровенное, и попутно красиво спеть.
Итог понятен — наши победят, красиво, задорно и немного вальяжно разделавшись с нацистами и сперев три их корабля (да, план диверсанты сменили на ходу).
То есть совершенно ничего выдающегося в «Министерстве неджентльменских дел» нет. Стандартный, в меру закрученный, в меру красивый, чертовски компетентно сделанный боевик о диверсантах, в котором стиль Ричи только в том, что он стереотипный военный фильм превратил в фильм-ограбление.
Основные плюсы фильма — это отличная химия между всеми артистами, причем такого градуса, что, и правда, веришь, что это группа друзей, отправившихся на смертельно опасное дело. При условии, что сами персонажи прописаны примерно никак, эта атмосфера веселого боевого товарищества вытаивает многое. Хотя то, как они легко и игриво, чуть ли не шутя кладут фрицев пачками, превращает «Министерство…» в чересчур дурковатую вампуку. Хотя эта дурковатость, убивающая любой пафос и показывающая, что к Гаю Ричи наконец вернулось чувство юмора, — тоже важная часть фильма. Не менее важная, чем шпионские игры засланных разведчиков, в которых Гай Ричи с помощью разных визуальных приемов и штучек показывает, что он, вообще-то, большой мастер в плане тонкой работы с мелочами.
И вот в этой добротной, но немного бессмысленной залипухе наш человек и может увидеть родное. Сцена, где немецкие моряки останавливают шхуну диверсантов, чтобы ее обыскать и в итоге погибнуть лютой смертью, пробуждает в памяти похожий эпизод из вторых «Неуловимых мстителей» (12+). А когда при знакомстве с героем Генри Кавилла нам показывают, как он начинает воровать в кабинете начальника британской разведки спички, сигары и зажигалки, на язык так и просится цитата из «Формулы любви» (0+) — «Солонку спер, и не побрезговал. Хороший человек». Шпионка Марджори соблазняет главного злодея фееричным исполнением «Баллады о Мекки Ноже» из «Трехгрошовой оперы» и проваливает легенду, спев кусок песни не на немецком, а на идиш, чем выдает свои семитские корни. Хотя эсэсовец уже за одну эту песню мог пристрелить разведчицу на месте, ведь ее автор — наглухо запрещенный в Третьем рейхе антифашист и коммунист Бертольд Брехт. На пьесах этого нежно любимого в СССР драматурга режиссер Юрий Любимов поднял свою знаменитую Таганку, а самым известным исполнителем роли Мекки Ножа и его баллады у нас был Андрей Миронов, игравший в «Трехгрошовой опере» в Театре сатиры.
Вряд ли Гай Ричи смотрел советскую киноклассику и слышал про Андрея Миронова (хотя всё может быть), но из-за таких ассоциаций «Министерство…» начинает удивительно напоминать череду советских полукомедийных приключенческих фильмов, в которых наши доблестные разведчики побеждали врага в его тылу.
Все эти «Дачные поездки сержанта Цибули» (18+) и «Крепкие орешки» (0+), где смекалистые бойцы водили вокруг пальца недотепистых фрицев, по интонации очень схожи с «Министерством неджентльменских дел». Хотя по тону эта картина больше напоминает «Один шанс из тысячи» (16+) — совершенно дикий трэш о внедрении советского десантника в нацистский санаторий, с вполне ричивским сюжетом и шутками (одна сцена слепой дуэли немецких офицеров в темном подвале чего стоит!). Соавтором этого безумного фильма был (внезапно!) Андрей Тарковский, ведь когда прижимало, он прикручивал фитилек своей гениальности и за деньги строчил сценарную залипуху вместе со своим лепшим корешем Андреем Кончаловским. В советском прокате «Один шанс из тысячи» посмотрело более 28,5 млн человек.
Снимали тот в фильм в Одессе. Как пишет киновед Денис Горелов, Одесская киностудия, по причине слабости редактуры и общей южной расслабленности, часто давала ход различным военным проектам (на них точно выделяли средства) с нелепыми сюжетами, в которых их создатели видели в первую очередь возможность подкалымить и снять что-то ненапряжное в перерывах между купанием, загаром, алкоголизмом и беспорядочными половыми связями. Вот и кино получалось соответствующее.
Судя по «Министерству…», Гай Ричи отлично бы вписался в коллектив Одесской киностудии былых лет. Он тоже, явно, ценит хорошую мужскую компанию, соленую шутку, крепкую выпивку, теплое море и красивых девушек. И кино, само собой, он тоже бесконечно любит. Нам ли, людям, росшим на картинах Одесской киностудии (где, несмотря на общую расслабленность, кино тоже очень любили), этих пристрастий не понять? Кажется, именно поэтому Ричи для нас такой родной — любим мы одно и то же, поэтому и отзывается в фильмах британца что-то наше, будь то борзое кино про мелкую лондонскую уголовщину, экшен про Шерлока Холмса или проходное, но красивое, задорное и немного вальяжное приключение английских диверсантов в тылу туповатых фрицев.