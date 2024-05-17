«Министерство неджентльменских дел» как самый русский фильм Гая Ричи

И вот в этой добротной, но немного бессмысленной залипухе наш человек и может увидеть родное. Сцена, где немецкие моряки останавливают шхуну диверсантов, чтобы ее обыскать и в итоге погибнуть лютой смертью, пробуждает в памяти похожий эпизод из вторых «Неуловимых мстителей» (12+). А когда при знакомстве с героем Генри Кавилла нам показывают, как он начинает воровать в кабинете начальника британской разведки спички, сигары и зажигалки, на язык так и просится цитата из «Формулы любви» (0+) — «Солонку спер, и не побрезговал. Хороший человек». Шпионка Марджори соблазняет главного злодея фееричным исполнением «Баллады о Мекки Ноже» из «Трехгрошовой оперы» и проваливает легенду, спев кусок песни не на немецком, а на идиш, чем выдает свои семитские корни. Хотя эсэсовец уже за одну эту песню мог пристрелить разведчицу на месте, ведь ее автор — наглухо запрещенный в Третьем рейхе антифашист и коммунист Бертольд Брехт. На пьесах этого нежно любимого в СССР драматурга режиссер Юрий Любимов поднял свою знаменитую Таганку, а самым известным исполнителем роли Мекки Ножа и его баллады у нас был Андрей Миронов, игравший в «Трехгрошовой опере» в Театре сатиры.