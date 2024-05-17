На Речном вокзале в Перми началась установка модульного причала

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
На речном вокзале Пермь-I начали устанавливать модульный причал. После окончания монтажа, с 1 июня текущего года планируется запустить речной маршрут «Пермь-I — Закамск». По нему будет курсировать судно на электрической тяге «ЭкоходЪ 2», рассказали в пресс-службе ООО «Пермская судоверфь», которое занимается работами.
Продолжительность рейса в одну сторону с учетом посадки и высадки — 130 минут. Ранее в региональном Минтрансе рассказали, что стоимость билетов будет следующей:
Новый речной маршрут будет работать по 18 сентября 2024 года.