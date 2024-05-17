На Речном вокзале в Перми началась установка модульного причала

На речном вокзале Пермь-I начали устанавливать модульный причал. После окончания монтажа, с 1 июня текущего года планируется запустить речной маршрут «Пермь-I — Закамск». По нему будет курсировать судно на электрической тяге «ЭкоходЪ 2», рассказали в пресс-службе ООО «Пермская судоверфь», которое занимается работами.