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Published Сегодня, 03:25

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В Перми началась установка модульного причала на Речном вокзале

На Речном вокзале в Перми началась установка модульного причала

17 мая 2024, 03:25
Фото: скриншот видео пресс-службы «Пермской судоверфи»

В Перми началась установка модульного причала на Речном вокзале

Новый речной маршрут стартует с 1 июня.

На речном вокзале Пермь-I начали устанавливать модульный причал. После окончания монтажа, с 1 июня текущего года планируется запустить речной маршрут «Пермь-I — Закамск». По нему будет курсировать судно на электрической тяге «ЭкоходЪ 2», рассказали в пресс-службе ООО «Пермская судоверфь», которое занимается работами.

Продолжительность рейса в одну сторону с учетом посадки и высадки — 130 минут. Ранее в региональном Минтрансе рассказали, что стоимость билетов будет следующей:

  • взрослый — 367 рублей;
  • детский, от 5 до 10 лет — 183,5 рубля;
  • дети до 5 лет — бесплатно.

Новый речной маршрут будет работать по 18 сентября 2024 года.

Билет на речной маршрут Пермь I — Закамск будет стоить 367 рублей
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#Общество#Пермь#Речной вокзал#Транспорт#Речной маршрут#Речной транспорт
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