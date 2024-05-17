Отдых в Турции: сколько это стоит для пермяков в мае и какой будет погода

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
Туроператоры предлагают разные путевки. В среднем цена на недельный отдых в трехзвездочном отеле для двоих человек начинается от 100 тыс. рублей, сюда входит стоимость тура и топливный сбор. За эти средства путешественник может купить себе шесть ночей отдыха в трехзвездочном отеле.
Например, с 20 по 26 мая за 108 тыс. рублей можно отдохнуть в турецкой Алании в Bariscan Hotel, В стоимость путевки входит медицинская страховка и трансфер. На территории семиэтажного отеля есть открытый бассейн, организовано питание по системе «Все включено», или шведский стол. У Bariscan есть собственная часть на городском песчано-галечном пляже, при этом шезлонги и полотенца нужно оплачивать отдельно.
Интересно, что питание и напитки в баре включены в стоимость тура только с 10:00 до 23:00, в оставшееся время придется доплатить дополнительно. Из удобств для туристов в номере есть: интернет (оплачивается отдельно), индивидуальный кондиционер, пустой мини-бар, спутниковое ТВ, телефон, фен и ванные принадлежности. Уборку номера сотрудники отеля проводят ежедневно.
Пляжный сезон в Турции длится с мая по октябрь. Днем температура воздуха в мае в большей части страны поднимается до +27°, температура моря — до +20°.
Последний месяц весны можно назвать почти идеальным временем для отдыха — можно и ходить на экскурсии, и отдыхать на пляже у моря. Теплая погода в Турции начинает устанавливаться с апреля.
Турция — уникальная страна, в которой зарождалось множество цивилизаций и культур — Византийская и Османская империи, Анатолия и другие. До наших времен сохранились античные храмы, мечети и восточные базары в лучших традициях страны.
Путешественники советуют добраться до седьмого чуда света — города Эфеса с храмом Артемиды. Храм является одним из семи чудес света, до него можно доехать из Измира.
В турецкой Алании местом притяжения туристов являются башня Кызыл Куле и пещеры Дамлаташ. В Анталии лучше увидеть водопады Дюден и прогуляться по улочкам, а в Кемере — каньон Гейнюк или гору Тахталы. В Каппадокии в 5:00 можно полюбоваться полетом воздушных шаров над долиной или подняться на нем самим.