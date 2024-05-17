Отдых в Турции: сколько это стоит для пермяков в мае и какой будет погода

Например, с 20 по 26 мая за 108 тыс. рублей можно отдохнуть в турецкой Алании в Bariscan Hotel, В стоимость путевки входит медицинская страховка и трансфер. На территории семиэтажного отеля есть открытый бассейн, организовано питание по системе «Все включено», или шведский стол. У Bariscan есть собственная часть на городском песчано-галечном пляже, при этом шезлонги и полотенца нужно оплачивать отдельно.