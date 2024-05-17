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Published Сегодня, 07:59

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Отдых в Турции в мае 2024: сколько денег нужно пермякам на отпуск

Отдых в Турции: сколько это стоит для пермяков в мае и какой будет погода

17 мая 2024, 07:59
Фото: unsplash.com

Отдых в Турции в мае 2024: сколько денег нужно пермякам на отпуск

Теплое море, жаркая погода, уникальные древние здания и атмосфера исторических фильмов ждут туристов! А мы узнали, сколько это стоит.
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Туризм

Цены на туры в Турцию

Туроператоры предлагают разные путевки. В среднем цена на недельный отдых в трехзвездочном отеле для двоих человек начинается от 100 тыс. рублей, сюда входит стоимость тура и топливный сбор. За эти средства путешественник может купить себе шесть ночей отдыха в трехзвездочном отеле.

Например, с 20 по 26 мая за 108 тыс. рублей можно отдохнуть в турецкой Алании в Bariscan Hotel, В стоимость путевки входит медицинская страховка и трансфер. На территории семиэтажного отеля есть открытый бассейн, организовано питание по системе «Все включено», или шведский стол. У Bariscan есть собственная часть на городском песчано-галечном пляже, при этом шезлонги и полотенца нужно оплачивать отдельно.

Интересно, что питание и напитки в баре включены в стоимость тура только с 10:00 до 23:00, в оставшееся время придется доплатить дополнительно. Из удобств для туристов в номере есть: интернет (оплачивается отдельно), индивидуальный кондиционер, пустой мини-бар, спутниковое ТВ, телефон, фен и ванные принадлежности. Уборку номера сотрудники отеля проводят ежедневно.

Фото: pegasperm.ru

Какая погода в Турции в мае

Пляжный сезон в Турции длится с мая по октябрь. Днем температура воздуха в мае в большей части страны поднимается до +27°, температура моря — до +20°.

Последний месяц весны можно назвать почти идеальным временем для отдыха — можно и ходить на экскурсии, и отдыхать на пляже у моря. Теплая погода в Турции начинает устанавливаться с апреля.

Фото: unsplash.com

Что посмотреть в Турции

Турция — уникальная страна, в которой зарождалось множество цивилизаций и культур — Византийская и Османская империи, Анатолия и другие. До наших времен сохранились античные храмы, мечети и восточные базары в лучших традициях страны.

Путешественники советуют добраться до седьмого чуда света — города Эфеса с храмом Артемиды. Храм является одним из семи чудес света, до него можно доехать из Измира.

В турецкой Алании местом притяжения туристов являются башня Кызыл Куле и пещеры Дамлаташ. В Анталии лучше увидеть водопады Дюден и прогуляться по улочкам, а в Кемере — каньон Гейнюк или гору Тахталы. В Каппадокии в 5:00 можно полюбоваться полетом воздушных шаров над долиной или подняться на нем самим.

Фото: unsplash.com
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#Общество#Пермь#Туризм#Путешествия#Турция#Пермь-турция
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