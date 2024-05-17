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Открытие нового боулинг-центра в Перми ожидается в июне

Открытие нового боулинг-центра в Перми ожидается в июне

17 мая 2024, 05:33
Фото: fusionbrain.ai
Ранее сообщалось, что открытие нового боулинга планировалось в июле этого года.

В Перми новый боулинг в торговом центре «Колизей Атриум» откроется на месяц раньше — в июне 2024 года. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье со ссылкой на ГК „РИАЛ“, которая управляет ТЦ.

В настоящий момент на территории краевой столицы работает один боулинг-центр, в Закамске. Ранее сообщалось, что открытие новой точки боулинга ожидалось в июле. Арендатор помещения не уточняется, однако компания является пермской.

Напомним, что в ТРК «Колизей Синема» откроется спортивно-развлекательный комплекс для детей и подростков, площадь которого составит 2 тыс. кв. м. Руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова сообщала, что с целью привлечения посетителей торговые центры будут увеличивать число предложений в сфере развлечений, еды и мероприятий.

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#Торговый центр#Колизей#Боулинг#Колизей Атриум
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