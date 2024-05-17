Пихты в пермском парке Горького подверглись атаке уссурийского полиграфа

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В парке имени Горького пихты оказались заражены насекомом вредителем. Деревья подверглись атаке уссурийского полиграфа. Об этом парк рассказал в социальных сетях.
Как сообщается во ВКонтакте, насекомое может нанести значительный ущерб здоровью хвойных деревьев. Администрация парка намерена заняться лечением зараженных пихт с помощью введения специальных инъекций.
Кроме этого, парк обратился к пермякам с просьбой в течение неопределенного периода не посещать его территорию с животными, а также не бегать на газонах и клумбах. «На память из парка унесите яркие эмоции и призы, выигранные на аттракционах, а не цветы и отломленные ветви», — пишет администрация пермского парка.