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Пихты в пермском парке Горького подверглись атаке уссурийского полиграфа

Пихты в пермском парке Горького подверглись атаке уссурийского полиграфа

17 мая 2024, 12:48
Фото: ideogram.ai
Администрация парка займется их лечением.

В парке имени Горького пихты оказались заражены насекомом вредителем. Деревья подверглись атаке уссурийского полиграфа. Об этом парк рассказал в социальных сетях.

Как сообщается во ВКонтакте, насекомое может нанести значительный ущерб здоровью хвойных деревьев. Администрация парка намерена заняться лечением зараженных пихт с помощью введения специальных инъекций.

Кроме этого, парк обратился к пермякам с просьбой в течение неопределенного периода не посещать его территорию с животными, а также не бегать на газонах и клумбах. «На память из парка унесите яркие эмоции и призы, выигранные на аттракционах, а не цветы и отломленные ветви», — пишет администрация пермского парка.

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#Животные#Парк горького#Инъекции#Территория#Пихты#Уссурийский полиграф
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