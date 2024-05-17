Пилоты самолета рейса «Пермь-Анталья» сообщили о попытке ослепления лазером

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
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Сегодня, 17 мая, в 4:23 экипаж самолета Boeing 737 авиакомпании Southwind Airlines доложил о попытке ослепления лазером при начале разбега по взлетно-посадочной полосе аэродрома Большое Савино. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.
Как доложил экипаж, лазер зеленого цвета светил в кабину пилотов с левой стороны. На работу экипажа и выполнение взлета это не повлияло. Воздушное судно выполняло рейс «Пермь — Анталья».