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Published Сегодня, 12:55

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Updated Сегодня, 12:56

Пилоты самолета рейса «Пермь-Анталья» сообщили о попытке ослепления лазером

Пилоты самолета рейса «Пермь-Анталья» сообщили о попытке ослепления лазером

17 мая 2024, 12:55
Фото: телеграм-канал Aviaincident
Неизвестный светил в кабину лайнера в Перми

Сегодня, 17 мая, в 4:23 экипаж самолета Boeing 737 авиакомпании Southwind Airlines доложил о попытке ослепления лазером при начале разбега по взлетно-посадочной полосе аэродрома Большое Савино. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Как доложил экипаж, лазер зеленого цвета светил в кабину пилотов с левой стороны. На работу экипажа и выполнение взлета это не повлияло. Воздушное судно выполняло рейс «Пермь — Анталья».

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#Пермь#Большое савино#Аэропорт Большое Савино#Транспорт#Авиация
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