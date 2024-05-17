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Санатории Прикамья за год заработали 4,3 миллиарда рублей

Санатории Прикамья за год заработали 4,3 миллиарда рублей

17 мая 2024, 11:25
Фото: unsplash.com
Приволжский федеральный округ вошел в тройку лидеров по доходам санаториев в 2023 году.

В течение 2023 года санатории Прикамья заработали 4 млрд 359 млн рублей, что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом. На информацию портала бронирования «Санатории-России.рф» обратила внимание «Комсомольская правда».

Как указывает источник, Пермский край вошел в топ-10 российских территорий по доходам санаторно-курортных учреждений региона. Первое место в этом списке занял Краснодарский край (60 млрд руб.), второе — Ставропольский край (42 млрд), третье — Крым (13,5 млрд). В топ-5 вошли также Алтайский край (10,3 млрд рублей) и Московская область (8,2 млрд рублей).

Среди федеральных округов лидерами по доходу за тот же отчетный период стали санатории Южного ФО (76,1 млрд руб.), Северо-Кавказского ФО (44,7 млрд руб.) и Приволжского ФО (32,1 млрд руб.).

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#Доходы#Приволжский федеральный округ#Санатории Прикамья#Санаторно-курортные учреждения
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