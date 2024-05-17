Снега не будет! Синоптики рассказали, чего еще ждать от погоды в выходные в Прикамье

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
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Updated Сегодня, 02:25
В эти выходные, 18 и 19 мая, Пермский край попадет под влияние антициклона. Поначалу регион окажется в его восточной периферии — температура воздуха днем будет не выше +13°, заморозков ночью не ожидается из-за облачности. Однако на следующий день Прикамье будет находиться уже в центральной части антициклона. Ночью вернутся заморозки, а днем потеплеет до +17°, прогнозирует научно-популярный проект «Метеоролог и я».
18 мая в регионе днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1…+6°, при прояснениях в низинах до -2°, днем +7…+12°, ветер северный 5-10 м/с. В Перми ночью ожидается +3…+5°, днем +9…+11°, слабый дождь, ветер с аналогичной скоростью.
19 мая в крае осадков не прогнозируется. Ночью -1…+1°, днем +14…+16°. Ветер северный 2-7 м/с, на севере ветер западный 3-8 м/с. В Перми также не будет дождя или снега. Ночью ожидается -2…+3°, в низинах до -4°, днем +12…+17°. Скорость северного ветра составит 2-7 м/с.