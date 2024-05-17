properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:23

Published Сегодня, 02:23

Modified Сегодня, 02:25

Updated Сегодня, 02:25

В Пермском крае в выходные 18–19 мая потеплеет до +17 градусов

Снега не будет! Синоптики рассказали, чего еще ждать от погоды в выходные в Прикамье

17 мая 2024, 02:23
Фото: ideogram.ai

В Пермском крае в выходные 18–19 мая потеплеет до +17 градусов

Специалисты обещают сухую погоду в воскресенье.

В эти выходные, 18 и 19 мая, Пермский край попадет под влияние антициклона. Поначалу регион окажется в его восточной периферии — температура воздуха днем будет не выше +13°, заморозков ночью не ожидается из-за облачности. Однако на следующий день Прикамье будет находиться уже в центральной части антициклона. Ночью вернутся заморозки, а днем потеплеет до +17°, прогнозирует научно-популярный проект «Метеоролог и я».

18 мая в регионе днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1…+6°, при прояснениях в низинах до -2°, днем +7…+12°, ветер северный 5-10 м/с. В Перми ночью ожидается +3…+5°, днем +9…+11°, слабый дождь, ветер с аналогичной скоростью.

19 мая в крае осадков не прогнозируется. Ночью -1…+1°, днем +14…+16°. Ветер северный 2-7 м/с, на севере ветер западный 3-8 м/с. В Перми также не будет дождя или снега. Ночью ожидается -2…+3°, в низинах до -4°, днем +12…+17°. Скорость северного ветра составит 2-7 м/с.

Читайте также:
Аномально холодная ночь прошла в Прикамье. Где были рекордные морозыВ МЧС предупредили жителей Прикамья о грозе и туманеСнег, дождь и плюсовая температура. Синоптики — о погоде в выходные в Пермском крае
#Регион#Прогноз погоды#Пермь#Погода
Подпишитесь
За первый час были раскуплены 90% билетов на Дягилевский фестиваль-2024
Вчера, 14:56
Пермская компания «Промобот» объявила о запуске производства роботов-манипуляторов
Вчера, 12:59
Первая половина мая стала самой морозной в Перми за 38 лет
Вчера, 12:52
Пермский мясокомбинат выдавал тонну свинины за тонну говядины
Вчера, 12:08
Пять мест для отдыха в Пермском крае: что следует посетить летом
Вчера, 11:00
Цены на бензин и дизельное топливо в Пермском крае перестали расти
Вчера, 09:16
"