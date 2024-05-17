Снега не будет! Синоптики рассказали, чего еще ждать от погоды в выходные в Прикамье

В эти выходные, 18 и 19 мая, Пермский край попадет под влияние антициклона. Поначалу регион окажется в его восточной периферии — температура воздуха днем будет не выше +13°, заморозков ночью не ожидается из-за облачности. Однако на следующий день Прикамье будет находиться уже в центральной части антициклона. Ночью вернутся заморозки, а днем потеплеет до +17°, прогнозирует научно-популярный проект «Метеоролог и я».