УФАС добилось запрета на распространение псевдо-предписаний о счетчиках в Перми

В Пермское УФАС поступили обращения жителей Перми о том, что по почтовым ящикам многоквартирных домов распространяются листовки под видом предписаний о необходимости проведения поверки индивидуальных приборов учета. В июне прошлого года антимонопольщики выдали индивидуальному предпринимателю Калачеву из Карелии предписание о необходимости прекратить распространение незаконной рекламы.