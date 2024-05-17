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УФАС добилось запрета на распространение псевдо-предписаний о счетчиках в Перми

УФАС добилось запрета на распространение псевдо-предписаний о счетчиках в Перми

17 мая 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney
Занимался навязыванием услуг для пермяков предприниматель из Карелии.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил требование Пермского УФАС запретить распространение липовых предписаний о проверке счетчиков водопотребления. Подробности сообщают в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В Пермское УФАС поступили обращения жителей Перми о том, что по почтовым ящикам многоквартирных домов распространяются листовки под видом предписаний о необходимости проведения поверки индивидуальных приборов учета. В июне прошлого года антимонопольщики выдали индивидуальному предпринимателю Калачеву из Карелии предписание о необходимости прекратить распространение незаконной рекламы.

Однако, Калачев не только проигнорировал предписание антимонопольного органа, но и продолжил распространять листовки в Перми.

Пермское УФАС обратилось с иском в Арбитражный суд Карелии с требованием запретить распространение липовых предписаний о поверке счетчиков водопотребления. Однако первая инстанция отказала в удовлетворении иска.

Пермское УФАС оспорило решение арбитража в апелляции. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию антимонопольного ведомства, запретив ИП Калачеву распространять ненадлежащую рекламу.

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#Экономика#Пермь#Жкх#Жкх перми#Счетчики
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