В ближайшие дни в одном из районов Перми изменится схема движения транспорта

Так, в эти дни автобусы, следующие в сторону микрорайона Крохалева, будут курсировать по улице Леонова вместо улицы Качалова. Таким образом, временно не будут обслуживаться остановочные пункты «Улица Космонавта Леонова» (по Шоссе Космонавтов) и «Улица Качалова». Пассажиры могут воспользоваться остановками «Улица Космонавта Леонова» (по улице Мира) и «Улица Одоевского».