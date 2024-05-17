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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В ближайшие дни в одном из районов Перми изменится схема движения транспорта

В ближайшие дни в одном из районов Перми изменится схема движения транспорта

17 мая 2024, 12:03
Фото: properm.ru
Изменения вводятся на время ремонта трамвайных путей.

В воскресенье, 19 мая и в понедельник, 20 мая, в связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Мира-Качалова изменится схема движения автобусного маршрута №62. Об этом сообщают в департаменте транспорта администрации Перми.

Так, в эти дни автобусы, следующие в сторону микрорайона Крохалева, будут курсировать по улице Леонова вместо улицы Качалова. Таким образом, временно не будут обслуживаться остановочные пункты «Улица Космонавта Леонова» (по Шоссе Космонавтов) и «Улица Качалова». Пассажиры могут воспользоваться остановками «Улица Космонавта Леонова» (по улице Мира) и «Улица Одоевского».

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#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт
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