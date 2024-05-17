В ближайшие дни в одном из районов Перми изменится схема движения транспорта

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В воскресенье, 19 мая и в понедельник, 20 мая, в связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Мира-Качалова изменится схема движения автобусного маршрута №62. Об этом сообщают в департаменте транспорта администрации Перми.
Так, в эти дни автобусы, следующие в сторону микрорайона Крохалева, будут курсировать по улице Леонова вместо улицы Качалова. Таким образом, временно не будут обслуживаться остановочные пункты «Улица Космонавта Леонова» (по Шоссе Космонавтов) и «Улица Качалова». Пассажиры могут воспользоваться остановками «Улица Космонавта Леонова» (по улице Мира) и «Улица Одоевского».