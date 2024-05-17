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Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

В Чусовом по городу ходит косуля

В Чусовом по городу ходит косуля

17 мая 2024, 15:16
Фото: ВКонтакте/Сергей Белов
Животное испугалось и не может вернутся в лес.

По Чусовому сегодня ходила косуля. Об этом в соцсетях сообщает глава городского округа Сергей Белов.

«Понимаю, что животное напугано и самостоятельно не может выбраться в лес. Дал поручение сотрудникам отдела экологической безопасности администрации округа связаться с инспекторами охотхозяйства. — пишет глава города. — На данный момент ее месторасположение не известно, поэтому обращаюсь к жителям сообщать в комментариях, если вы заметили животное с указанием адреса».

Давайте вместе спасем животное, обращается Белов к читателям.

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#Общество#Природа#Чусовой#Живая природа
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