В Чусовом по городу ходит косуля

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
По Чусовому сегодня ходила косуля. Об этом в соцсетях сообщает глава городского округа Сергей Белов.
«Понимаю, что животное напугано и самостоятельно не может выбраться в лес. Дал поручение сотрудникам отдела экологической безопасности администрации округа связаться с инспекторами охотхозяйства. — пишет глава города. — На данный момент ее месторасположение не известно, поэтому обращаюсь к жителям сообщать в комментариях, если вы заметили животное с указанием адреса».
Давайте вместе спасем животное, обращается Белов к читателям.