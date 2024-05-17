В Чусовом по городу ходит косуля

«Понимаю, что животное напугано и самостоятельно не может выбраться в лес. Дал поручение сотрудникам отдела экологической безопасности администрации округа связаться с инспекторами охотхозяйства. — пишет глава города. — На данный момент ее месторасположение не известно, поэтому обращаюсь к жителям сообщать в комментариях, если вы заметили животное с указанием адреса».