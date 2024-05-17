В Кудымаре простятся с погибшим в ходе СВО сотрудником «Газпрома»

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
В Кудымкаре простятся с погибшим на СВО жителем города, 50-летним Сергеем Пресняченко, сообщает администрация Кудымкарского МО в официальном паблике.
Сергей Пресняченко родился в станице Новотроицкая Изобильненского района Ставропольского края. В последнее время проживал в Кудымкаре и трудился в Кудымкарском УГХ Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь».
Обстоятельств службы и гибели Пресняченко администрация не приводит.
Прощание с погибшим состоится в субботу, 18 мая с 12:00 до 12:40 по адресу: Кудымкар, ул. Коркиных, 11А (прощальный зал). Отпевание в 13:00 в Свято-Никольском кафедральном соборе Кудымкара.