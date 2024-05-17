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В Кудымаре простятся с погибшим в ходе СВО сотрудником «Газпрома»

В Кудымаре простятся с погибшим в ходе СВО сотрудником «Газпрома»

17 мая 2024, 16:16
Фото: ВКонтакте/Кудымкарский городской округ
50-летний уроженец Ставрополья давно жил на севере Прикамья.

В Кудымкаре простятся с погибшим на СВО жителем города, 50-летним Сергеем Пресняченко, сообщает администрация Кудымкарского МО в официальном паблике.

Сергей Пресняченко родился в станице Новотроицкая Изобильненского района Ставропольского края. В последнее время проживал в Кудымкаре и трудился в Кудымкарском УГХ Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь».

Обстоятельств службы и гибели Пресняченко администрация не приводит.

Прощание с погибшим состоится в субботу, 18 мая с 12:00 до 12:40 по адресу: Кудымкар, ул. Коркиных, 11А (прощальный зал). Отпевание в 13:00 в Свято-Никольском кафедральном соборе Кудымкара.

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#Военная операция на Украине#Кудымкар#Погиб#Сво
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