В Кудымкаре сегодня утром в ДТП погибли два человека

Авария произошла сегодня, около 5:30, в 550 метрах юго-западнее дома №37 в переулке Иньвенский, между микрорайонами Быстрый и Нахаловка. УАЗ — буханка ехала вдоль реки Иньва, за рулём был 27-летний водитель. В какой-то момент движения машина опрокинулась и упала в реку.