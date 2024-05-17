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В Кудымкаре сегодня утром в ДТП погибли два человека

В Кудымкаре сегодня утром в ДТП погибли два человека

17 мая 2024, 16:56
Фото: 1MI
«Буханка» опрокинулась в реку.
Сюжет
Дтп

В Кудымкаре ранним утром произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. ОБ этом сообщают «Парма Новости».

Авария произошла сегодня, около 5:30, в 550 метрах юго-западнее дома №37 в переулке Иньвенский, между микрорайонами Быстрый и Нахаловка. УАЗ — буханка ехала вдоль реки Иньва, за рулём был 27-летний водитель. В какой-то момент движения машина опрокинулась и упала в реку.

В результате происшествия погибли водитель УАЗа и его 29-летний пассажир. Ещё двум пассажирам 17 и 18 лет удалось спастись.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#Происшествия#Дтп
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