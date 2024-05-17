В Москве запретили строить студии площадью менее 28 квадратных метров

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:54
Не так давно президент поставил задачу обеспечить россиян жилплощадью из расчёта не менее 33 кв. м на одного человека к 2030 году и не менее 38 кв. м на одного человека к 2036 году. Московские власти сравнили целевые показатели с текущими и незамедлительно приняли меры. Меры, которые могут удивить как простого человека, так и редакцию издания «Новые известия».
Городское ведомство Москомэкспертиза опубликовала информационное письмо, в котором предупреждает девелоперов, что больше не выдаёт разрешение на строительство домов, где есть однокомнатные квартиры и студии площадью менее 28 кв. м.
Такое ограничение для однушек содержится в Жилищном кодексе, а вот студии или апартаменты ранее не регулировались. Теперь построить дом с крохотными студиями вместо квартир можно только если разрешительная документация была получена до 7 мая 2024 года.
Москомэкспертиза выдала интересную формулировку в письме, которая о многом говорит: «Принимая во внимание достигнутые в городе Москве показатели в сфере жилищного строительства, а также целевые показатели, предусмотренные указом президента Российской Федерации, при проектировании объектов на территории города Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается».
Получается, что раньше отклонения от Жилищного кодекса были нормой, а главная цель нововведений — выполнение поручений президента. Про повышение качества жизни не сказано ни слова.
Да и «достигнутые в городе Москве показатели» выглядят сомнительно. Наибольшая площадь квартир массового сегмента, по данным «Метриума», была достигнута в III квартале 2019 года — 70,4 кв. м, а к концу 2023 года этот показатель снизился до 54,4 кв. м. Сокращение почти на 23% за четыре года.
Москва вообще отличается очень низкой обеспеченностью жильём. По оценке Росстата, в 2022 году на одного жителя приходилось всего лишь 21,8 квадратов.
Для сравнения: в куда более бедной Северной Осетии на одного жителя приходится 30,8 кв. м, в Тверской области — 35,6 кв. м. Москва оказалась в числе регионов с самой низкой обеспеченностью жильём. Это даже стало поводом для депутатского запроса от Сергея Обухова мэру Москвы Сергею Собянину.
Стабильно высокие площади только в категории элит и делюкс класса. Как в III квартале 2021 года средняя площадь в этом сегменте перевалила за 150 кв. м, так и держится на этом уровне.
Покупка маленьких квартир и апартаментов — это вынужденная мера. За четыре года средняя стоимость метра в новостройках Москвы выросла со 142 тыс. 435 рублей до 305 тыс.530 рублей. Мы видим подорожание в 2,15 раз! Запрет на маленькое жильё просто вынудит людей отказаться от покупки недвижимости и тратить деньги на аренду.
Впрочем, девелоперы могут проявить изобретательность, и, например, продавать квартиры площадью в 40 метров, где есть два входа, два окна и два санузла с мокрыми точками. Формально. Находятся два покупателя, каждый берет по ½ доли этой квартиры. В итоге застройщик возведет перегородку и по факту образуются две студии по 20 метров. Захотите продать — также продадите свою долю. Зато в отчетах президенту о выполнении его указов все будет красиво.
Бесспорно, быть богатым и здоровым куда лучше, чем бедным и больным. Но вряд ли можно осчастливить людей в директивном порядке. У москвичей, мечтающих о собственном простором жилье без десятков миллионов рублей в запасе остаётся только один вариант — переехать за МКАД.