В Москве запретили строить студии площадью менее 28 квадратных метров

Впрочем, девелоперы могут проявить изобретательность, и, например, продавать квартиры площадью в 40 метров, где есть два входа, два окна и два санузла с мокрыми точками. Формально. Находятся два покупателя, каждый берет по ½ доли этой квартиры. В итоге застройщик возведет перегородку и по факту образуются две студии по 20 метров. Захотите продать — также продадите свою долю. Зато в отчетах президенту о выполнении его указов все будет красиво.