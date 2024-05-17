В парламенте Прикамья обсудили проект Стратегии социально-экономического развития

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В формате «нулевого чтения» депутаты Законодательного Собрания Пермского края обсудили проект Стратегии социально-экономического развития (СЭР) Прикамья до 2035 года. Его представил губернатор региона Дмитрий Махонин.
Дмитрий Махонин рассказал об основных положениях, целях и задачах главного стратегического документа, ответил на вопросы депутатов. Проект Стратегии СЭР разработало краевое правительство совместно с представителями органов власти, бизнеса, научного сообщества и общественных организаций.
Губернатор подчеркнул, что стратегической целью СЭР Пермского края является повышение качества жизни населения. При ее реализации ставится задача позиционирования региона как экологически и социально благополучного региона, комфортного для жизни и интересного с точки зрения туризма, а также места, где созданы условия для успешного ведения бизнеса, приложения труда и самореализации. Кроме того, Прикамье должно быть территорией с высоким промышленным потенциалом, развитыми креативным и инновационным секторами экономики.
Стратегическая цель будет достигаться через концентрацию ресурсов по шести приоритетным направлениям: диверсификация базовых секторов экономики, креативная экономика, зеленая экономика, туризм и индустрия гостеприимства, человеческий капитал, пространственное развитие. Каждое направление одинаково важно.
Наибольший вклад в развитие региона должны внести традиционные секторы — обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых. При этом будут развиваться и сферы информационных технологий, строительства, операций с недвижимым имуществом, научной деятельности, цифровая экономика, сфера услуг. «Стратегия предусматривает три этапа реализации, благодаря которым к 2035 году достигнем устойчивого развития региона и сделаем его еще более привлекательным как для жителей, так и для гостей», — заключил губернатор.
Реализация Стратегии СЭР позволит к 2035 году усилить рост экономики региона и повысить инвестиционную активность. Определены среднегодовые темпы роста по следующим показателям: ВРП по целевому сценарию — 103,6%, индекс производительности труда — 101,7%, инвестиции — 106,5%.
По словам председателя регионального Законодательного Собрания Валерия Сухих, Стратегия является важным документом не только для каждого сектора экономики, но и каждого жителя Прикамья. «В сегодняшних непростых условиях краевым властям удаётся вести системную работу и формировать системообразующие документы. Стратегия является основой, планом дальнейших конкретных шагов по развитию Пермского края. Уже 23 мая депутатский корпус рассмотрит проект закона в первом чтении на пленарном заседании», — отметил спикер.
После принятия Стратегии следующим этапом станет формирование плана мероприятий по ее реализации, который позволит связать документ с конкретными шагами по развитию региона. Работа по согласованию и утверждению плана мероприятий должна завершиться до конца этого года.
По словам председателя комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам Алексея Мельникова, в Стратегии четко определены основные направления развития региона. От развития промышленности зависит поступление налогов и развитие социальной сферы, подчеркнул депутат.