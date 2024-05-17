В Перми 17 мая стали известны тройки претендентов на Строгановскую премию

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В Перми 17 мая стали известны тройки претендентов на каждую из шести номинаций Строгановской премии за 2023 год. Победителей объявят на XX Съезде Пермского землячества и церемонии вручения Строгановской премии. Мероприятие пройдет в Москве 21 июня. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье».
Тройку претендентов на премию в номинации «За честь и достоинство» составили доцент кафедры офтальмологии ПГМУ Александр Другов; журналист, редактор, общественный деятель Сергей Журавлев; советский и российский политик, почетный профессор Пермского университета Евгений Сапиро.
Среди претендентов в номинации «За высокие достижения в области культуры и искусства» оказались художественный руководитель Пермского Театра-Театра Борис Мильграм, заслуженная артистка России Наталья Полещук и художественный руководитель Пермской краевой специальной музыкальной школы Павел Милюков.
В тройку претендентов на получение Строгановской премии в номинации «За высокие достижения в науке и технике» вошли профессор, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕ, профессор кафедры минералогии и петрографии ПГНИУ Борис Осовецкий; заведующий кафедрой «Экспериментальная механика и конструкционное материаловедение», директор Центра экспериментальной механики ПНИПУ Валерий Вильдеман; гендиректор АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» Владимир Чунаев.
В числе претендентов в номинации «Общественная деятельность» оказались глава краевого отделения «Всероссийской федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» в Прикамье Александр Ивонин; ветеран Пермского СОБРа Владимир Бояршинов; заместитель директора по связям со СМИ ООО «Арника» Снежанна Григорьева.
Претендентами на премию в номинации «За высокие достижения в спорте» стали военный пенсионер, чемпион и призер Олимпийских игр, чемпионатов и кубков мира по биатлону Владимир Аликин; спортсмен-инструктор ЦСП Прикамья, российский биатлонист, чемпион России по биатлону Иван Колотов; методист-специалист по антидопинговому обеспечению регионального отделения Всероссийской федерации гиревого спорта в Пермском крае Данил Маликов.
В номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» в тройку претендентов вошли основатель и глава агропредприятия «Заря Путино» Самвел Киракосян; президент и основатель группы предприятий «Тенториум» Раиль Хисматуллин; директор ООО «Элкам» Анатолий Галкин.
Большую часть голосов в номинации «Лидер общественного голосования» набрал заслуженный тренер Ринат Абдуллов (10742 голоса).