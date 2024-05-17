В Перми 17 мая стали известны тройки претендентов на Строгановскую премию

В Перми 17 мая стали известны тройки претендентов на каждую из шести номинаций Строгановской премии за 2023 год. Победителей объявят на XX Съезде Пермского землячества и церемонии вручения Строгановской премии. Мероприятие пройдет в Москве 21 июня. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье».