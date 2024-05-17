В Перми изымут 36 участков для возведения перехода на улице Строителей

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Минзакупок Прикамья объявило торги на оказание услуг по организации мероприятий и подготовки документации, необходимой для изъятия в государственную собственность Прикамья недвижимости с целью строительства автодороги на ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановская. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Начальная цена контракта составила 23 млн 333 тыс. рублей. Заказчиком выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Согласно техническому заданию, подрядчик обязуется сформировать перечень недвижимости, подлежащего изъятию на основе документации по планировке территории. Кроме этого, на каждый из них нужно получить информацию о государственной регистрации прав, провести их осмотр и оценку. От правообладателей изымаемой недвижимости исполнитель должен получить информацию об убытках, причиненных изъятием недвижимого имущества,
В документе речь идет о 36 участках, площадь которых составляет более 140 га. Площадь изъятия составит примерно 10 га. Отмечается, что самым большим участком является территория площадью в 7,5 га, а самым маленьким — 23 кв. м.
Принять участие в аукционе можно до 4 июня. Победитель конкурса станет известен на следующий день.