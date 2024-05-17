В Перми изымут 36 участков для возведения перехода на улице Строителей

Начальная цена контракта составила 23 млн 333 тыс. рублей. Заказчиком выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Согласно техническому заданию, подрядчик обязуется сформировать перечень недвижимости, подлежащего изъятию на основе документации по планировке территории. Кроме этого, на каждый из них нужно получить информацию о государственной регистрации прав, провести их осмотр и оценку. От правообладателей изымаемой недвижимости исполнитель должен получить информацию об убытках, причиненных изъятием недвижимого имущества,