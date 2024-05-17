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В Перми на улице Ленина произошла массовая драка

В Перми на улице Ленина произошла массовая драка

17 мая 2024, 08:15
Фото: properm.ru / телеграм-канал «ЧП Пермь | новости»
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

У пермского бара на ул. Ленина в темное время суток произошла массовая драка. Видеозапись опубликовал телеграм-канал «ЧП Пермь | новости». Судя по кадрам, мужчина начал с битой гнаться за другим пермяком. После этого молодого человека с битой избила толпой находившихся там мужчин.

В ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту Properm.ru сообщили, что сейчас полицейскими устанавливаются лица участников инцидента. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Проводится расследование.

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#Видео#Пермь#Бар#Уголовное дело#Ленина#Хулиганство#Массовая драка
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