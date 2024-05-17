В Перми на улице Ленина произошла массовая драка

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
У пермского бара на ул. Ленина в темное время суток произошла массовая драка. Видеозапись опубликовал телеграм-канал «ЧП Пермь | новости». Судя по кадрам, мужчина начал с битой гнаться за другим пермяком. После этого молодого человека с битой избила толпой находившихся там мужчин.
В ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту Properm.ru сообщили, что сейчас полицейскими устанавливаются лица участников инцидента. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».
Проводится расследование.