В Перми осуждён директор предприятия за использование нелицензионного ПО

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Ленинский районный суд Перми вынес приговор генеральному директору ООО «Протон». Он признан виновным в нарушении авторских прав, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Суд установил, что с ведома подсудимого, возглавлявшего общество, на рабочих компьютерах предприятия при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности работниками использовались программные продукты компании «1С-Софт» без приобретения лицензии. Общая стоимость незаконно использованных программ составила свыше 4,4 млн рублей.
Мужчина признан виновным по пп. «в», «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских прав, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения).
Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Согласно решению суда, нелицензионное программное обеспечение с компьютеров организации должно быть удалено.