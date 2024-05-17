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В Перми осуждён директор предприятия за использование нелицензионного ПО

В Перми осуждён директор предприятия за использование нелицензионного ПО

17 мая 2024, 14:55
Фото: прокуратура Пермского края
Стоимость незаконно использовавшихся программ превысила 4,4 миллиона рублей.

Ленинский районный суд Перми вынес приговор генеральному директору ООО «Протон». Он признан виновным в нарушении авторских прав, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Суд установил, что с ведома подсудимого, возглавлявшего общество, на рабочих компьютерах предприятия при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности работниками использовались программные продукты компании «1С-Софт» без приобретения лицензии. Общая стоимость незаконно использованных программ составила свыше 4,4 млн рублей.

Мужчина признан виновным по пп. «в», «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских прав, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения).

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Согласно решению суда, нелицензионное программное обеспечение с компьютеров организации должно быть удалено.

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#Суд#Экономика#Пермь#Уголовное дело#Авторские права#Нарушение авторских прав
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