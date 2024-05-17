В центре Перми изменят маршруты движения автобусов на время марафона 19 мая

Автобусы №3 и 71 будут разворачиваться по ул. Екатерининской, Комсомольскому проспекту и ул. Ленина. Их конечной остановкой станет «Улица Екатерининская». Маршрут №51 перенаправят на конечную остановку «ПНИПУ».



Кроме этого, на №72 маршруте будет исключена остановка «ЦУМ». Пермяки смогут выйти только на соседней остановке «Филармония». Автобус №300т в этот день работать не будет.