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В центре Перми изменят маршруты движения автобусов на время марафона 19 мая

В центре Перми изменят маршруты движения автобусов на время марафона 19 мая

17 мая 2024, 10:52
Фото: Департамент транспорта администрации Перми
Городской департамент также сообщает, что один автобусный маршрут в этот день обслуживаться не будет.

В центре Перми изменится движение автобусов на время марафонов 19 мая. Об этом сообщил департамент транспорта администрации Перми.

Как указывает ведомство, всероссийский марафон «ЗаБег.РФ» пройдет 19 мая с 7:00 до 15:00. На это время изменятся маршруты некоторых автобусов. Так, №3, 51 и 71 автобусы не будут курсировать до остановки «Станция Пермь I».

Автобусы №3 и 71 будут разворачиваться по ул. Екатерининской, Комсомольскому проспекту и ул. Ленина. Их конечной остановкой станет «Улица Екатерининская». Маршрут №51 перенаправят на конечную остановку «ПНИПУ».

Кроме этого, на №72 маршруте будет исключена остановка «ЦУМ». Пермяки смогут выйти только на соседней остановке «Филармония». Автобус №300т в этот день работать не будет.

Фото: департамент транспорта администрации Перми
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#Пермь#Марафон#Движение#Остановки#Автобусы
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