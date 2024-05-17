В центре Перми изменят маршруты движения автобусов на время марафона 19 мая

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В центре Перми изменится движение автобусов на время марафонов 19 мая. Об этом сообщил департамент транспорта администрации Перми.
Как указывает ведомство, всероссийский марафон «ЗаБег.РФ» пройдет 19 мая с 7:00 до 15:00. На это время изменятся маршруты некоторых автобусов. Так, №3, 51 и 71 автобусы не будут курсировать до остановки «Станция Пермь I».
Автобусы №3 и 71 будут разворачиваться по ул. Екатерининской, Комсомольскому проспекту и ул. Ленина. Их конечной остановкой станет «Улица Екатерининская». Маршрут №51 перенаправят на конечную остановку «ПНИПУ».
Кроме этого, на №72 маршруте будет исключена остановка «ЦУМ». Пермяки смогут выйти только на соседней остановке «Филармония». Автобус №300т в этот день работать не будет.