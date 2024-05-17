Власти Куединского округа сообщили о гибели своего земляка Константина Кузьминых

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В ходе специальной военной операции на Украине 14 декабря 2023 года погиб уроженец Куединского округа Константин Кузьмин. Об этом сообщила администрация муниципалитета во ВКонтакте.
Мужчина погиб 14 декабря 2023 года при выполнении штурмовых действий в зоне СВО. «Выражаем искренние слова соболезнования семье погибшего, родным и близким», — написали власти округа в социальной сети.
Церемония прощания с погибшим состоялась сегодня, 17 мая.