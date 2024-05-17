Власти Перми выделят более миллиона рублей на ремонт попавшего в ДТП электробуса

Расходы будут взысканы с лица, по чьей вине произошел инцидент, в соответствии с действующим законодательством. Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года в краевой столице на 81-м маршруте «Улица Сапфирная — станция „Пермь-2“ начали работу 16 автобусов KAMAZ-6282. Оснащены электробусы никель-марганец-кобальтовыми батареями, на зарядку которых уходит всего до 20 минут.