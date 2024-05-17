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Власти Перми выделят более миллиона рублей на ремонт попавшего в ДТП электробуса

Власти Перми выделят более миллиона рублей на ремонт попавшего в ДТП электробуса

17 мая 2024, 07:00
Фото: пресс-служба правительства Прикамья
Деньги будут взысканы с лица, по вине которого произошло ДТП.
Сюжет
Дтп

Власти Перми выделят более одного миллиона рублей на ремонт электробуса «КАМАЗ-6282», попавшего в автоаварию. В ходе ДТП механические повреждения получила задняя часть транспортного средства. Об этом сообщила ИА «Текст» со ссылкой» на «Пермгорэлектротранс».

Расходы будут взысканы с лица, по чьей вине произошел инцидент, в соответствии с действующим законодательством. Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года в краевой столице на 81-м маршруте «Улица Сапфирная — станция „Пермь-2“ начали работу 16 автобусов KAMAZ-6282. Оснащены электробусы никель-марганец-кобальтовыми батареями, на зарядку которых уходит всего до 20 минут.

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#Дтп#Авария#Пермгорэлектротранс#Электробус#KAMAZ-6282
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