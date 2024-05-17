Власти Прикамья изымут 14 земельных участков для строительства промузла «Осенцы»

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Краевые власти изымут 14 земельных участков, чтобы построить дополнительный выезд с территории для размещения особой экономической зоны промышленного узла «Осенцы». Соответствующее распоряжение правительства Пермского края губернатор Дмитрий Махонин подписал 14 мая.
Общая площадь изъятых участков — 14,1 га. Туда входят земли Двуреченского сельского поселения в районе деревни Фомичи и Нестюково, а также в Лобановском сельском поселении недалеко от деревни Козыбаево и земель Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства (ПНИИСХ). Площадь самого большого изымаемого участка — 3,8 га, он располагается в Фомичах.
Строить дополнительный съезд с Осенцовского промузла с кольцевой развязкой и путепроводом было начали в 2022 году, закончить должны в этом году. Длина всего участка составляет примерно 3,4 км, из которых 1,9 км от Нестюковского тракта до ул. Промышленной — строительство новой двухполосной дороги.