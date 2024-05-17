Власти Прикамья изымут 14 земельных участков для строительства промузла «Осенцы»

Строить дополнительный съезд с Осенцовского промузла с кольцевой развязкой и путепроводом было начали в 2022 году, закончить должны в этом году. Длина всего участка составляет примерно 3,4 км, из которых 1,9 км от Нестюковского тракта до ул. Промышленной — строительство новой двухполосной дороги.