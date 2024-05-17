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Власти Прикамья изымут 14 земельных участков для строительства промузла «Осенцы»

Власти Прикамья изымут 14 земельных участков для строительства промузла «Осенцы»

17 мая 2024, 09:00
Фото: сайт Правительства Пермского края
Общая площадь изъятой земли — 14,1 га.

Краевые власти изымут 14 земельных участков, чтобы построить дополнительный выезд с территории для размещения особой экономической зоны промышленного узла «Осенцы». Соответствующее распоряжение правительства Пермского края губернатор Дмитрий Махонин подписал 14 мая.

Общая площадь изъятых участков — 14,1 га. Туда входят земли Двуреченского сельского поселения в районе деревни Фомичи и Нестюково, а также в Лобановском сельском поселении недалеко от деревни Козыбаево и земель Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства (ПНИИСХ). Площадь самого большого изымаемого участка — 3,8 га, он располагается в Фомичах.

Строить дополнительный съезд с Осенцовского промузла с кольцевой развязкой и путепроводом было начали в 2022 году, закончить должны в этом году. Длина всего участка составляет примерно 3,4 км, из которых 1,9 км от Нестюковского тракта до ул. Промышленной — строительство новой двухполосной дороги.

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#Пермские дороги#Дороги#Строительство#Осенцы#Осенцовский промузел
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