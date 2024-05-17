Вороны-секунданты подначивали на драку пермских котов

В Перми жительница микрорайона Вышка-1 Наталья Байдуллина уличила на улицах города драку местных хулиганов. Конфликтная ситуация возникла между двумя котами, подначивали каждого из них два ворона-секунданта. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на пермячку.



По словам женщины, инцидент произошел ранним утром 15 мая. В этот день она повезла своего ребенка в детский сад. Пока она усаживала его в автомобильное кресло, на улице начал разгораться спор между двумя драчунами. «На нашей улице драка котов не редкость, но вот, чтобы их подначивали еще и вороны, это в первый раз. Кто в итоге победил в схватке, сказать не могу, отвлеклась на ребенка, а когда снова посмотрела на дорогу — участников и след простыл», — рассказала Наталья «Комсомолке».