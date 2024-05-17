Житель Пермского края выиграл отпуск мечты в акции «Пятёрочки»

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Обладателем 500 тысяч рублей стал 45-летний житель города Очёр Пермского края Виктор Хомяков.
Ему вручили сертификат в одном из местных магазинов «Пятёрочка». Он рассказал, что изначально не знал об акции, но случайно увидел уведомление в мобильном приложении и решил принять участие.
«Я просто отсканировал и загрузил один чек, который оказался выигрышным», — поделился своими впечатлениями Виктор.
Он отметил, что до этого в подобных акциях не участвовал и, когда получил сообщение о выигрыше главного приза, не сразу поверил.
Виктор также рассказал, что планирует потратить выигрыш на семейное путешествие на юг.
«Мы осознаём, насколько важно проводить время с семьёй и отдыхать, поэтому решили предоставить возможность выиграть ценные призы, а также испытать удачу и получить путёвку. Поздравляем победителя с выигрышем и желаем всем участникам удачи в наших новых розыгрышах», — прокомментировал Сергей Гуров, директор дивизиона макрорегиона Пермь торговой сети «Пятёрочка».