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Жительница Горнозаводска пыталась зарезать симпатию своего сожителя

Жительница Горнозаводска пыталась зарезать симпатию своего сожителя

17 мая 2024, 09:27
Фото: СУ СКР по Пермскому краю
Лишь своевременная помощь спасла женщину.

Жительница Горнозаводского городского округа признана виновной в покушении на убийство. Она пыталась убить ножом знакомую, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

В августе 2023 года пьяная подсудимая пришла в дом к знакомой, где увидела своего сожителя и хозяйку дома наедине. На почве ревности подсудимая напала на женщину, нанеся ей множество ударов ножом по телу. Женщину спасло то, что сожитель выбил нож из рук ревнивицы. Потерпевшая была своевременно доставлена в больницу, где ей оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

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#Происшествия#Суд#Криминал#Горнозаводск
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