Жительница Горнозаводска пыталась зарезать симпатию своего сожителя

В августе 2023 года пьяная подсудимая пришла в дом к знакомой, где увидела своего сожителя и хозяйку дома наедине. На почве ревности подсудимая напала на женщину, нанеся ей множество ударов ножом по телу. Женщину спасло то, что сожитель выбил нож из рук ревнивицы. Потерпевшая была своевременно доставлена в больницу, где ей оказали квалифицированную медицинскую помощь.