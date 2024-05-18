properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:44

Published Сегодня, 04:44

Modified Сегодня, 04:46

Updated Сегодня, 04:46

В Прикамье ночью и утром 18–20 мая ожидаются заморозки до -3 градусов

МЧС предупреждает о ночных заморозках в Пермском крае

18 мая 2024, 04:44
Фото: ideogram.ai

В Прикамье ночью и утром 18–20 мая ожидаются заморозки до -3 градусов

Водителям рекомендуется быть осторожными на дорогах.

В ближайшие три дня, с 18 по 20 мая, в Прикамье ночью и утром ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3…-1°. Такие данные приводит Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за похолодания в некоторых районах Пермского края может вырасти вероятность возникновения техногенных пожаров из-за нарушения правил безопасности по использованию электроприборов и газового оборудования. В пресс-службе МЧС Прикамья водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких торможений и маневров на дорогах. Предупредите о заморозках своих родных и знакомых.

Если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, звоните службам экстренного реагирования по телефонам: 01, 101 или 112.

Снега не будет! Синоптики рассказали, чего еще ждать от погоды в выходные в Прикамье
Узнать подробнее
Читайте также:
Будьте осторожны! Сегодня днем в Пермском крае ожидается опасная погодаАномальная жара ожидается в Пермском крае, но не везде
#Регион#Мчс пермского края#Пермь#Погода#Мчс
Подпишитесь
В Чусовом по городу ходит косуля
Вчера, 15:16
В Кудымкаре простятся с погибшим в ходе СВО сотрудником «Газпрома»
Вчера, 16:16
Пихты в пермском парке Горького подверглись атаке уссурийского полиграфа
Вчера, 12:48
Анастасия Крутень представила новых главврачей двух больниц Прикамья
Вчера, 12:43
В ближайшие дни в одном из районов Перми изменится схема движения транспорта
Вчера, 12:03
"