МЧС предупреждает о ночных заморозках в Пермском крае

В ближайшие три дня, с 18 по 20 мая, в Прикамье ночью и утром ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3…-1°. Такие данные приводит Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.