МЧС предупреждает о ночных заморозках в Пермском крае

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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В ближайшие три дня, с 18 по 20 мая, в Прикамье ночью и утром ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3…-1°. Такие данные приводит Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Из-за похолодания в некоторых районах Пермского края может вырасти вероятность возникновения техногенных пожаров из-за нарушения правил безопасности по использованию электроприборов и газового оборудования. В пресс-службе МЧС Прикамья водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких торможений и маневров на дорогах. Предупредите о заморозках своих родных и знакомых.
Если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, звоните службам экстренного реагирования по телефонам: 01, 101 или 112.